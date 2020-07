Am Freitag, 17. Juli, zeigt die Sparkasse Mülheim an der Ruhr die ursprünglich als Open Air geplante PS-Auslosung als Livestream-Angebot. Das Programm wird aus der Freilichtbühne übertragen und bietet eine vielseitige Show mit interessanten Gästen, Mitmach-Aktionen, Comedy und Livemusik.

Für den einstündigen Livestream hat die Sparkasse Mülheim an der Ruhr ein buntes Programm auf die Beine gestellt – komplett kostenlos und ohne Zuschauer. „Leider können wir in der aktuellen Zeit keine Veranstaltung mit Publikum durchführen“, sagt Sparkassen-Vorstand Frank Werner. „Wir wollten es aber nicht einfach so ausfallen lassen und haben uns eine Alternative überlegt.“ Die PS-Auslosung, die Lotterie der Sparkassen, wird in diesem Jahr als Livestream unter www.spkmh.de/ps-auslosung gezeigt.

Eine Mülheimer Talkrunde mit den Gästen René Steinberg (Comedian), André Tolba (Musiker), Andrea Lukner (Inhaberin eines Mülheimer Tattoo-Studios), Volker Wiebels (Pressesprecher der Stadt Mülheim) und dem Sparkassen-Vorstand Frank Werner wird unter der Moderation von Stefan Falkenberg von Radio Mülheim über ihre Erlebnisse in den zurückliegenden Wochen berichten. Die Zuschauer können zu Hause während des Livestreams gemeinsam mit dem Koch Stefan Böhme von „Hüftgold“-Catering etwas für den Grillabend zubereiten und Geheimrezepte eines Profis erhaschen. Zu Hause mitmachen ist gewünscht.

Aktuell hat die Sparkasse Mülheim unter dem Motto „gemeinsam da durch“ einen Fördertopf über 75.000 € für die von der Pandemie betroffenen Mülheimer Vereinslandschaft aufgelegt. Die PS-Lotterie ist der positive Dauerbrenner der Sparkassen, mit der u.a. auch der Fördertopf für die Mülheimer Vereine gefüllt wird.