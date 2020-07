Die nächste Bauphase am Otto-Pankok-Gymnasium steht kurz bevor und die Umbaumaßnahmen für die Erweiterung der Schule können beginnen. Nach der Gesamtsanierung der Sporthalle können wie geplant mit Beginn der Sommerferien 2020 die vorbereitenden Abbrucharbeiten für die Errichtung des lang ersehnten Erweiterungsbaus durchgeführt werden.

Mit dem Abbruch des naturwissenschaftlichen Gebäudes an der Gaußstraße wird eine Baufläche für den neu geplanten fünfgeschossigen L-förmigen um das bestehende Forum angeordneten Erweiterungsbau geschaffen. Der Neubau soll das Schulgebäude in seiner zukünftigen Nutzung funktional als auch gestalterisch aufwerten. Die lärmintensiveren Arbeiten sollen möglichst vor dem Schulstart abgeschlossen sein.

Während das naturwissenschaftliche Gebäude an der Gaußstraße abgebrochen wird sowie in der Zeit der Errichtung des Teilneubaus werden die Jahrgangsstufen 11 und 12 des Gymnasiums in die Schule an der Bruchstraße umziehen, sodass der Schulbetrieb ab dem neuen Schuljahr an der Otto-Pankok-Schule und zusätzlich am Standort Bruchstraße stattfinden kann.

Infrastruktur wird bis 2021 geschaffen

Nachdem der naturwissenschaftliche Trakt mit den angrenzenden kleineren Anbauten abgerissen wurde, werden anschließend auf dem geschaffenen Neubaufeld bis zu den Osterferien 2021 Arbeiten wie das Schaffen einer provisorischen Feuerwehrzufahrt, Sondierungsarbeiten für Kampfmittel und vorbereitende Arbeiten zur Infrastruktur während der Bauphase durchgeführt.

Innerhalb der Oster- und Sommerferien nächsten Jahres kann dann die komplizierte Bohrpfahlgründung den geplanten Neubau (Bild 2 in rot dargestellt) fundamentieren. Diese leider unumgänglichen lärmintensiven Arbeiten werden in zwei Bauphasen in den Ferien umgesetzt.

Der damit etwas in die Länge gezogene Bauablauf zu Beginn der Gesamtmaßnahme wurde von Fachplanern und Gutachtern abgestimmt. Denn man will die Lärmbelästigung aus den Baumaßnahmen verteilen, um nicht wochenlang am Stück das Umfeld und den Schulbetrieb zu belasten. Derzeit werden zudem noch weitere Lärmschutzmaßnahmen mit den zuständigen Umweltämtern und Gutachtern abgestimmt, um insbesondere für die Nachbarschaft einen Mindestschallschutz während der Gründungsarbeiten gewähren zu können. Aufgrund der innerstädtischen Lage der Schule und dem beengten Raum lässt sich eine gewisse Geräuschentwicklung nicht vermeiden. Die Stadt als Bauherr hofft hier auf das Verständnis der Anwohner.

Rohbau startet in den Sommerferien 2021

Nach den aufwendigen Gründungsmaßnahmen sieht der geplante Ablauf den Start der Rohbauarbeiten nach den Sommerferien 2021 während des regulären Schulbetriebs vor. Eine Fertigstellung des Teilneubaus ist dann für Ostern/Sommer 2023 geplant. In der darauffolgenden Bauphase erfolgt die Innensanierung des bestehenden Schulgebäudes und die Herstellung der neuen Außenbereiche als moderne Schulhofflächen. In dieser Zeit werden zusammen mit den Jahrgangsstufen 11 und 12 auch die Jahrgangsstufen 8 bis 10 in der Bruchstraße unterrichtet.

Zum Projektabschluss bis Herbst/Ende 2024 sollen die Schule und die zugehörigen Außenbereiche in moderner Gestaltung erstrahlen.

Hintergrund

Seit Jahren wird an der Otto-Pankok-Schule immer wieder in Abschnitten saniert. 2014 musste die Schule einige Tage schließen, weil sich bei Brandschutzmaßnahmen Teile der Fassade lösten, eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung wurde erstellt.

]Im Oktober 2016 wurde eine umfassende, rund 18 Millionen teure Sanierung von der Politik beschlossen, deren Ende zunächst 2020 geplant war. Dazu gehörte unter anderem die (abgeschlossene) Fassadenerneuerung, die Turnhallensanierung, Erneuerungen von Trinkwasserleitungen und der Neubau des naturwissenschaftlichen Traktes.

2017 stellten Gutachter weitere schwerwiegende Mängel fest, der Investitionsbedarf erhöhte sich um 14,7 Millionen Euro, da die Schule einen weiteren Zug aufnehmen sollte und der Erweiterungsbau deshalb größer ausfallen sollte. 2019 startete die Sanierung der Turnhalle, die inzwischen abgeschlossen ist.