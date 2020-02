Walid L. aus dem Iran wollte nach langer Zeit mal wieder seinen Bruder in Deutschland besuchen. Da es wegen der durch Donald Trump initiierten Sanktionen keine Direktflüge mehr gab, hatte er die noch betriebene Route über die Türkei gewählt. Nun ist es an der Zeit für die Heimreise. Inzwischen hat das Covid-19-Virus allerdings den Iran heimgesucht und sich rasant verbreitet. Die Türkei hatte in der Folge beschlossen, alle Flugverbindungen in das Nachbarland auszusetzen, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Wann das sein wird ist kaum abzusehen.

Walid L. sitzt nun in Deutschland bei seinem Bruder fest. Der ältere Herr hat in seinem Leben schon einiges erlebt. Seine Familie ist über den halben Globus verteilt, da alle seine Geschwister in den Jahren der iranischen Revolution das Land verlassen hatten. Die Geschwister, die es auf den nordamerikanischen Kontinent verschlagen hat, bekommt er nur noch via Internet zu sehen.

Dass er Schwierigkeiten und Hemmnisse überwinden musste um zu reisen, hat er schon immer mit Gelassenheit pariert. Dass er nun festsitzt und er nicht mehr nach Hause kann, ist eine neue Erfahrung. Er macht sich Sorgen um seine Freunde und Bekannten daheim, die in Teheran leben. Dort breitet sich das Virus rasant aus. Die Nachbarländer schließen ihre Grenzen und die Menschen sind sehr verängstigt.

Wann Walid wieder nach Hause kann und vor Allem wann es für ihn auch wieder möglich sein wird einen Flug zu buchen, ist noch nicht abzusehen. Walid durchlebt gerade eines der persönlichen Schicksale, die in Zeiten politischer Wirren und der Ausbreitung eines neuen, Angst und Panik verbreitenden Virus für viele Menschen zum Alltag gehören.