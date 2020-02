Das Bündnis „Mülheim stellt sich quer“ ruft für heute Abend zum Protest gegen die selbsternannte Alternative für Deutschland (AfD) auf. Anlässlich des politischen Aschermittwochs der AfD in der Gaststätte Lierberg in der Saarner Straße 347 hat das Bündnis eine Kundgebung angemeldet. Ab 18 Uhr soll an der Ecke Saarner Straße/Friedhofsstraße gegenüber von der Gaststätte Lierberg lautstark demonstriert werden.

Zu Gast bei der Veranstaltung werden der Landtagsabgeordnete Thomas Röckemann, der Bundestagsabgeordnete Harald Weyel, Kreissprecher Alexander von Wrese und Europaabgeordneter Guido Reil sein.

Das Bündnis "Mülheim stellt sich quer" wurde anlässlich des AfD-Bürgerdialoges in der Mülheimer Stadthalle am 29. Oktober von Vertretern der SPD, Bündnis90/Die Grünen und den Linken gegründet, um vor der Halle gegen die Veranstaltung zu protestieren. Viele Institutionen in Mülheim, darunter auch die beiden Kirchen, schlossen sich dem Bündnis an. Rund 2600 Menschen nahmen an der Demo teil.

Ziel des Bündnisses ist es, über antisemitische, rechtspolitische, rechtsextreme und rechtsradikale Aktivitäten in und um Mülheim zu informieren und Proteste zu organisieren.