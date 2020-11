Die Realschule Mellinghoferstraße stellt sich Eltern der zukünftigen Fünftklässler am Samstag, 14. November digital und telefonisch in persönlichen Beratungen vor.

In der Zeit von 10 bis 13 Uhr am Samstag und Donnerstag, 19. November, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr, stehen die Schulleitungsmitglieder und Lehrkräfte für individuelle, telefonische Beratungen zur Verfügung. Aufgrund der Pandemie bietet die Schulleitung ab dem 13. November einen kleinen Film auf der Schulhomepage an, in dem die pädagogische und organisatorische Arbeit der Realschule vorgestellt wird. Für Fragen können Eltern die Schulleitung in den oben genannten Zeiten unter der Telefonnummer 0208-4554450 anrufen.[/text_ohne]