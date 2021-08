An diesem Tag werden entlang des Rheins, der Ruhr und weiterer Nebenflüsse tausende Ehrenamtliche von der Schweiz bin in die Niederlande die Ufer der Flüsse reinigen. Die Initiative "Rhine Clean Up", die 2018 in Düsseldorf ins Leben gerufen wurde, koordiniert diese Genz-übergreifende Umweltaktion. Mülheim ist damit an diesem Tag Teil einer der größten europäischen Müllsammel-Aktionen!





Müll weg: Für Natur und Umwelt

Das CBE möchte mit der Teilnahme die Aufmerksamkeit auf das so wichtige Thema Naturschutz lenken und Bürger, Organisationen und Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich aktiv für den Umwelt- und Naturschutz einzusetzen. Unterstützt wird der" Ruhr Clean Up" dabei wie im vergangenen Jahr bereits von der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) und dem Rotaract Club Mülheim an der Ruhr/Oberhausen.

Fleißig nach dem Hochwasser

Nach dem Hochwasser der letzten Wochen waren schon viele fleißige Helfer-Teams aktiv um den angeschwemmten Müll und Treibgut aus der Natur zu holen. Das ermöglicht es nun auch Familien mit Kindern wieder am "Ruhr Clean Up" teilzunehmen, ohne durch größere Gegenstände gefährdet zu sein.

Anmeldungen:

Anmelden können sich freiwillige Helferinnen und Helfer unter:www.ruhrcleanup.org/de/ruhrcleanup/clean-den-ruhrauen. Anmeldeschluss ist der 31. August. Danach bekommen alle Angemeldeten weitere Informationen zugeschickt.. Fragen beantwortet die Koordinatorin im CBE, Eva Winkler, Tel: 0208/970 68-13, E-Mail: eva.winkler@cbe-mh.de. V.l. Jennifer Schakau, Jocelyn Haus, Michael Keller und Eva Winkler freuen sich auf die Aktion.