Gleich an mehreren Stellen wird es eng für die Autofahrer am Wochenende des 26. und 27. September: Auf der A 52 wird eine dringend notwendige Fahrbahnsanierung auf mehreren Kilometern Länge noch vor dem Winter durchgeführt. Deswegen wird zwischen dem Tunnel Huttrop und Essen-Süd in Richtung Düsseldorf die Anschlussstelle Essen-Bergerhausen gesperrt. Das gleiche gilt für die A3, denn auch zwischen Kreuz Breitscheid und Ratingen-Ost wird auf vier Kilometern Länge die Fahrbahn saniert.



Sperrung Anschlussstelle A52

Essen-Bergerhausen in Richtung Düsseldorf

Von Freitag, 25 September, 21 Uhr, bis Montag, 28. September, 5 Uhr, wird an der A52 die Anschlussstelle Essen-Bergerhausen in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt. Weil in dieser Zeit die Fahrbahndecke saniert wird, ist während der Arbeiten zwischen dem Tunnel Huttrop und der Anschlussstelle Essen-Süd zudem nur ein Fahrstreifen frei. Auf einer Strecke von 2,3 Kilometern auf dem rechten Teil der Fahrbahn, wird ein lärmmindernder, offenporiger Asphalt (OPA) eingebaut.

Straßen.NRW hat sich dazu entschlossen, diese lange geplanten Arbeiten am kommenden Wochenende durchzuführen und die Verkehrsteilnehmer, die die A52 als Umleitungsstrecke zur momentan gesperrten A40 nutzen, deshalb frühzeitig zu informieren.

Die Bauarbeiten sind Teil der Sanierung der Strecke zwischen Essen-Rüttenscheid und dem Dreieck Essen-Ost. Auf dem gesamten Teil der Strecke von 5,5 Kilometern Länge wird die Fahrbahndecke offenporig erneuert. Link: Mehr Informationen zur Sanierungder A52.

A3: Vollsperrung am Wochenende

Eine Vollsperrung erwartet die Autofahrer zwischen Kreuz Breitscheid und Ratingen Ost.

Hier wird ein vier Kilometer langes Teilstück der A3 saniert. Von Freitag (25.9.) ab 20 Uhr. bis Montag (28.9.) 5 Uhr, ist die A3 zwischen den beiden Autobahnkreuzen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Umleitung: Empfehlungen

Für die Sperrung der Fahrtrichtung Köln ist die Umleitung vom Kreuz Breitscheid über die A52 in Richtung Düsseldorf und weiter im Kreuz Düsseldorf-Nord auf die A44 in Richtung Velbert bis zurück auf die A3 im Autobahnkreuz Ratingen-Ost ausgeschildert.

Die Sperrung der A3 in Richtung Oberhausen ist ab dem Autobahnkreuz Ratingen-Ost über die A44 in Richtung Mönchengladbach, weiter auf die A52 in Richtung Essen bis zum Autobahnkreuz Breitscheid umgeleitet.

Hintergrund:

Auf einer Länge von knapp 5 Kilometer werden in beiden Richtungen die Fahrbahnen erneuert. Hier werden rund 68.000 Quadratmeter Binderschicht und die gleiche Fläche Deckschicht eingebaut. Die Deckschicht wird mit einem lärmmindernden Splitt-Mastix-Asphalt ausgeführt. Damit der Verkehr am Montagmorgen wieder sicher in den richtigen Fahrstreifen fahren kann, müssen zum Schluss auch rund 20 Kilometer weiße Markierungen aufgesprüht werden. Täglich nutzen 100.000 Fahrzeuge die Strecke.