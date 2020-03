Beim Bachfotografieren von einem ca. drei Meter hohen Steilufer hinab löste sich gestern Nachmittag meine nicht fest verschraubte Schiebermütze von meinem lichten Schädel und torkelte in den munteren Wasserlauf. Sie überschlug sich einmal in der Luft und landete richtig herum auf der bewegten Wasseroberfläche. Ein langer Stock war mir nicht schnell genug zur Hand und Appelle an meinen Zwergschnauzer, sich zwecks Apportation in die Fluten zu stürzen, stießen wiederholt auf Unverständnis, sodass es der Kappe nach einer kleinen Talfahrt gelang, sich vollzusaugen, um hinter der nächsten Kurve unsichtbar zu versinken.

P.S: Amazon ist informiert und hat für Dienstag, 17.März Ersatz avisiert.