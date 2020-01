Die Jungenzeitschrift „Bad Boys“ (Schlechte Jungens) veranstaltet 2020 einen Städtewettbewerb um die schlechteste Stadt in NRW und wird sie mit dem „Bad Town Award“ erster Klasse auszeichnen. Teilnehmen können nur Städte, die aus einem früheren Vorentscheid bereits das Qualitätsmerkmal „Bad“ auf ihrem Ortsschild führen, wie z.B.: Bad Driburg, Bad Lippspringe , Bad Oeynhausen , Bad Sassendorf , Bad Berleburg , Bad Fredeburg, Bad Münstereifel, Bad Salzuflen usw.

Man darf gespannt sein, welche dieser NRW-Städte den Anforderungen der Jury an eine „Bad Town“, in besonderer Weise genügt. Dem Heino-Wohnsitz Bad Münstereifel werden dabei große Chancen eingeräumt.