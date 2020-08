Die Klasse 2 a der Grundschule Steigerweg wurde bereits einen Tag nach Schulbeginn in Quarantäne geschickt. Betroffen davon sind auch Geschwisterkinder, die Kitas oder Grundschulen besuchen. Eine Familie mit Zwillingen, die die Klasse 2 a besuchen, ließ sich in Bayern testen, nachdem sie aus Kroatien zurückkamen. Ein Kind ist positiv getestet, das andere nicht. Leider kam das Testergebnis aus Bayern einen Tag zu spät, um die Kinder aus der Schule fernzuhalten.



Alle Eltern der Klasse 2 a der Grundschule Steigerweg sind bereits von der Stadt informiert worden, dass die Kinder in den nächsten 14 Tagen zu Hause bleiben und getestet werden müssen. Lehrpersonen sind nicht betroffen, da sie entweder keinen Kontakt oder genügens Distanz hatten. Auch die Hortgruppe ist nicht betroffen.