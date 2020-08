Die Gustav-Heinemann-Schule ist an diesem Woche gleich zweimal Ziel eines Einbruchs gewesen. Beim zweiten Mal in der Nacht von Sonntag auf Montag wurden Innenräume so verwüstet, dass heute kein Unterricht an der Gesamtschule an der Boverstraße stattfinden kann.

Bereits von Samstag auf Sonntag gab es einen ersten Einbruch. Die Täter zerbrachen ein Fenster im Erdgeschoss und stiegen in das Gebäude ein. Der Einbruch wurde am Sonntag bemerkt und gemeldet. Ob und was gestohlen wurde, konnte Stadtsprecher Volker Wiebels am Montag noch nicht sagen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde erneut in die Schule eingebrochen. Diesmal stiegen die Täter auf die Gerüste, zerschlugen ein Dachfenster und drangen in den Verwaltungstrakt ein. Dort wurden die Räume großflächige verwüstet, Mobiliar wie Schreibtische und Schränke aufgebrochen und Türen eingetreten. Auch in der Mensa setzten die Unbekannten ihr Zerstörungswerk fort und verwüsteten die Räume. Da auch die Brandmeldeanlagen beschädigt wurden, kann heute der Unterricht nicht stattfinden. Nach Rücksprache der Schulleitung mit der Schulverwaltung wurden die Schüler nach Hause geschickt.

Ob eine Beschulung morgen in Teilen oder ganz stattfinden kann, entscheidet sich am Nachmittag. Inwieweit es sich um Diebstahl handelt oder ausschließlich um Vandalismus, ist noch nicht bekannt. Die Höhe des Schadens ebenfalls nicht. Derzeit ist die Polizei dabei, großflächig Spuren zu sichern. Betroffen sind alle drei Etagen des Gebäudes