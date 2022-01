Wolken aus Milch in meinem Tee

Ich schaue zu wie sie verschwinden

Es ist meine Geschichte

Ich habe das Gefühl ich kann noch mehr

Einfach so verbinden.

Übersetzung: Stefan Hasler, Lokalkompass Menden

Morgens spontan eine Email-Adresse im „Bund“ angemailt und ein Songbüchlein bestellt. Eine Schweizer Mundartband hat 8 Songs produziert, die man per QR herunterladen kann. Ihr Name Alpha la Valle leitet sich von einer nicht mehr existierenden Melkmaschinenfirma ab. Sie leben in Goldiwil, südlich von Bern, oberhalb des Thuner Sees mit Blick auf das herrliche Berner Alpenpanorama, von dem das Schreckhorn (4000m) den Titel für einen der Songs hergibt.

Ein Artikel in der Schweizer Tageszeitung „Der Bund“ machte um Weihnachten 2021 auf sie aufmerksam:

Alpha la Valle,

eine Schweizer Formation mit einzigartigen Sound, einzigartiger Lyrik und einzigartigem Gesang.

Das Gruppenfoto erweckt den Eindruck ländlicher Abgeschiedenheit und Idylle.

Foto: Alpha la Valle

Die melodische Vertonung des Textes darf getrost kunstvoll und raffiniert genannt werden.

Jeder der 8 Titel des Debüt-Albums ist ein musikalisches Kunstwerk und Lichtjahre vom üblichen Mundart-Rock entfernt.

Die Lyrik von Isabelle Graf kommt beim bloßen Lesen leicht und locker daher, doch beim Hören merkt man, wie jede Wendung selbständig durch das Klanggeflecht aus Bass, Keys und Drums gleitet.

Die Sprache behauptet sozusagen ihre eigene Dynamik, ihren eigenen Rhythmus und doch webt sie sich wunderbar ein in den Klangraum der Band.

Dass man die Titel nur über den QR im Songbüchlein herunterladen kann, ist eine erfrischende und zeitgemäße Idee.

Den kreativen Musikern um Isabelle Graf möchte man gratulieren und noch viele Einfälle und Auftritte wünschen.

Bestellung Songbüchlein + QR: Üsi Ching:



info@alphalavalle.ch