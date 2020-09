Da die Seniorenmesse im Forum in diesem Jahr ausfallen muss, haben sich das Forum und das Mülheimer Stadtmarketing etwas ausgedacht: Es gibt für alle Senioren ein einstündiges Unterhaltungsprogramm für die Generation 60+ am Dienstag, 29. September, ab 14.30 Uhr. Der Live Stream wird aus dem Rittersaal des Schloss Broich übertragen. Durch das einstündige Programm auf www.forum-muelheim.de/seniorenmesse führt der Radio Mülheim Moderator Stefan Falkenberg.



Wer es zeitlich nicht einrichten kann live dabei zu sein, der kann sich den Mitschnitt des Videos auch später noch auf der Webseite des Forums anschauen. Der Eintritt ist kostenfrei, das Forum Mülheim den Event sponsert. So freut sich der Center Manager des Forums, den Shanty Chor Mülheim und viele weitere Highlights präsentieren zu können: „Wir waren mit der Resonanz der Seniorenmesse immer sehr zufrieden und wollten daher in diesem Jahr die Messe nicht einfach ausfallen lassen. Daher sind wir auf die MST mit der Idee einer digitalen Seniorenmesse zugegangen. Zusammen konnten wir ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm zusammenstellen."

Auftritte vom Mülheimer Shanty Chor Kormoran und dem Charisma Chor, den Stadtgeschichten von Hotte Schibulski und Seemannsgarn von der Weißen Flotte sowie einer Kindertanzshow des Tanzhauses Ritter wird die Zuschauer daheim sicher begeistern. Auch Yoga für Senioren wird zwischendurch zur Lockerung angeboten.

"Wir hoffen, dass die Zielgruppe sich auf das Abenteuer digitaler Live Stream einlässt und eine gute Zeit im eigenen Wohnzimmer oder beisammen mit Freunden hat.“, sagt Center Manager Daniel Wahle. Live zuschauen können interessierte Senioren auf www.forum-muelheim.