Aufgrund der Corona-Pandemie war es dieses Jahr nicht möglich, die SpardaSpendenWahl 2020 wie geplant fortzuführen. Stattdessen gab es unter dem Motto „Unterstützung in Corona-Zeiten: Wir stärken Schulen und ihre Schüler digital!“ ein SpardaSpendenWahl Spezial. „Wir freuen uns, dass es auch vier Schulen aus Mülheim unter die Gewinner geschafft haben“, sagt Yakub Akgül, Filialleiter der Sparda-Bank in Mülheim.

Schnell sein lohnte sich

Um den Schulen in der aktuellen Situation Unterstützung zu bieten, hat der Gewinnsparverein bei der Sparda-Bank West kurzerhand ein SpardaSpendenWahl Spezial aufgelegt. Die Gewinnsumme von 400.000 Euro wurde als Soforthilfe gleichmäßig auf 100 Gewinnerschulen verteilt. Berücksichtigt dabei wurden jene Schulen, die sich als erste mit vollständigen Unterlagen beworben haben. Nach nur einem Tag standen die Gewinner bereits fest. „Durch dieses Prinzip hatten alle dieselbe Chance, ob nun Grund- oder weiterführende Schulen“, erklärt Yakub Akgül. „Und da es in diesem Jahr keinen Online-Abstimmung gab, konnten die Hilfen auch schnell die richtigen Projekte erreichen.“

Hier ein Überblick über die geförderter Projekte aus Mülheim:

Luisenschule, Gymnasium der Stadt Mülheim an der Ruhr, Anschaffung von digitalen Endgeräten für die Schülerinnen und Schüler.

Realschule an der Mellinghofer Straße, Anschaffung von digitalen Endgeräten sowie Kostenübernahme für digitale Lernplattformen und -materialien.

Berufskolleg Lehnerstraße , Ausbau der IT-Infrastruktur und Aufbau einer digitalen Lernplattform.

Gustav-Heinemann-Schule, Anschaffung einer Schulkommunikations-App als digitale Kommunikationsplattform.

Engagement geht weiter

Gemäß der genossenschaftlichen Philosophie ist es der Sparda-Bank und ihrem Gewinnsparverein wichtig, sich mit den Schulen zu solidarisieren und sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Yakub Akgül hofft, dass sich die Situation im nächsten Jahr soweit normalisiert, dass die SpardaSpendenWahl wieder in ihrer üblichen Form stattfinden kann: „Der Online-Wettbewerb hat sich in den vergangenen acht Jahren zu einer festen Größe entwickelt. Auch hier in Mülheim. An diesen Erfolg möchten wir zugunsten der Schulen in unserem Geschäftsgebiet auch 2021 gern anknüpfen.“