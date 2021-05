Statt "Voll die Ruhr" gibt's Kinderprogramm Die Großveranstaltung „Voll die Ruhr“ kann pandemiebedingt in diesem Jahr nicht in gewohnter Art und Weise stattfinden. Die Veranstaltergemeinschaft bestehend aus dem Mülheimer Stadtjungendring und dem Amt für Kinder, Jugend und Schule hat sich daher frühzeitig nach einer möglichen Alternative umgeschaut.

Am Samstag, 12.Juni und am Sonntag, 13. Juni finden verschiedene Angebote aus dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit in Mülheim an der Ruhr statt.

Erstmalig an zwei Tagen und über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind ganz vielfältige Angebote geplant. Sie richten sich an unterschiedliche Zielgruppen und sind jeweils mit einem individuellen Corona-Hygiene-Konzept ausgestattet.

Ob für Klein oder Groß, ob Bekanntes oder was Neues ausprobieren – ab jetzt gibt es dazu mehr Informationen und die Anmeldemöglichkeit unter freizeit.muelheim-ruhr.de.

„Leider sind in vielen Angeboten nur begrenzte Teilnahmekapazitäten möglich. Trotzdem ist es uns wichtig, dass alle Kinder und Jugendlichen sehen, dass wir in Mülheim an der Ruhr ihre Situation während der Corona-Pandemie wahr- und ernst nehmen. Die Angebote unter dem bekannten Namen „Voll die Ruhr“ sollen ein erstes Signal geben“, betont Oberbürgermeister Marc Buchholz.

Ein Dankeschön geht an die verschiedenen Partner, die die Angebote durchführen und damit dazu beitragen, dass „Voll die Ruhr“ in diesem Jahr stattfinden kann.

Viele attraktive Angebote für die Jugend

Jugendliche können im Cafe 4 You zu verschiedenen Stilrichtungen tanzen, die NaJu bietet einen Umweltworkshop im Witthausbusch an, im Naturbad kannst du die Trendsportart Skimboarding ausprobieren, der Sportpark Styrum lädt zum Sports Day ein, eine besondere Kunst-Aktion für die Kleineren inklusive eines Elternteils ist in Mülheim Ickten geplant. Das und vieles mehr wird für Kinder und Jugendliche angeboten.

Die Veranstaltung wird durch den treuen Partner RWW unterstützt. Die Enten bleiben in den Kartons. Die Kinder bekommen ein tolles Ersatzprogramm geboten. Foto:PR-Foto Köhring (Archiv)