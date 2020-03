Nach Stand Dienstagnachmittag hat es in Mülheim noch keine bekannte Corona-Infektion gegeben. Am Nachmittag traf sich erneut der Krisenstab, um nach Vorgaben des Robert-Koch-Institutes zu entscheiden, ob gegebenenfalls weitere Veranstaltungen nach den Yonex-Open abgesagt werden. "Das ist aber nach dem aktuellen Stand nicht geplant", betont Stadtsprecher Volker Wiebels.

Nach Einschätzung des RKI liegt es im individuellen Ermessen der Städte, wann eine Veranstaltung mit so vielen internationalen Gästen zu rechnen hat, dass eine Absage sinnvoll ist. Nächste große Veranstaltung in Mülheim ist die medl-Nacht der Sieger. "Hier haben wir regionale Besucher und internationale Artisten", beschreibt Wiebels. Man sehe das Risiko dabei nicht so hoch, dass die Veranstaltung abgesagt wird. Aber das sei derzeitiger Stand. Je nach Entwicklung der Lage könne diese Entscheidung noch geändert werden.

Während die Stadt noch zurückhaltend ist mit Absagen, ist Marion Appenzeller, Betreiberin von "Rick's Café" im Medienhaus, vorsichtiger. Sie hat erst einmal alle Veranstaltungen in naher Zukunft, darunter auch das "KiM"-Konzert am Donnerstag, abgesagt.