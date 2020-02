Am Dienstagvormittag hat die Stadtverwaltung den Leinpfad zwischen Menden und der Ruhrtalbrücke auf Mendener Seite wegen des steigenden Ruhrpegels gesperrt. Es herrscht Hochwasserstufe 1.

"Das ist der Bereich, der immer als erstes überschwemmt wird", weiß Stadtsprecher Volker Wiebels. Auch die Zugänge von Menden aus zum Leinpfad sind dicht gemacht worden. Wenn der Pegel bei weiterem Regen ansteigt und Hochwasserwarnstufe 2 erreicht wird, steht auch die Saarner Ruhraue links der Ruhr unter Wasser. Dann müssten alle Fußwege zwischen der Mendener Brücke udn der Florabrücke ebenfalls gesperrt werden.

Durch den Regen am Wochenende war der Ruhrpegel deutlich angestiegen. In Mülheim betrug er am Dienstavormittag 4,45 Meter, doch um 14 Uhr war er bereits auf 4,30 Meter gesunken. Tendenz fallend. Wenn es nicht wieder regnet.