Der elegante Flyer für die neue Zahnarztpraxis ist schon lange gedruckt. Die Möbel sind auf Maß angefertigt und zum Einbau bereit. Doch die neuen "The O" Zahnärzte" Dr. Edgar Wienfort und sein Partner, Zahnarzt Jan Vogelpoth, bleiben nun erst mal auf ihren Umzugskisten sitzen

Von Heike Marie Westhofen

Die Bauaufsicht stoppte vor zwei Wochen den Weiterbau des denkmalgeschützten, ehemaligen Woolworth-Gebäudes auf der Schloßstraße 35. Dort hat die Zahnarztpraxis eine ganze Etage angemietet.



"Das haben wir uns anders vorgestellt! Unser Mietvertrag wurde bereits für den 1. Januar 2020 zugesagt und der Einzugstermin schon einmal kurzfristig auf den 1. April verschoben, da die Sanierung nicht rechtzeitig abgeschlossen wurde,"

sagt Zahnarzt Jan Vogelpoth enttäuscht. "Die Baustelle ist am 11. März vom Bauordnungsamt stillgelegt worden, da anscheinend keine entsprechende Baugenehmigung vorliegt. Wann wir mit unserer Praxis und fünf Mitarbeitern einziehen können, steht nun in den Sternen," so Vogelpoth weiter.

Besonders bitter ist es für ihn, Edgar Wienfort und ihr Team, dass sie ihre bestehende Praxis auf der Schloßstraße 7 zum 31. März verlassen müssen, da ihr Mietvertrag gekündigt ist.

Die Stadt hat die Baustelle stillgelegt, weil der für ein neues Nutzungskonzept erforderliche neue Bauantrag, ein so genannter "Tektur-Antrag", zu spät gestellt wurde. Felix Blasch, Leiter des Stadtplanungsamtes: "Der geänderte Bauantrag wurde kurz vor Weihnachten vom Architekt eingereicht - ohne Eilvermerk. Dann kamen die Winterferien und erst Anfang März gab es wieder Kontakt zum Architekten Linge-Boom. Nach Begehung der Baustelle am 11. März, musste die Bauaufsicht einen Stopp verhängen, da es durch das geänderte Gewerbekonzept sowohl brandschutzrechtliche als auch denkmalrechtliche Bedenken gab."

Keine Genehmigung für Nutzungsänderung

So gab es bis dato keine Genehmigung für das geänderte Konzept. Dann darf nicht gebaut werden und die Baustelle muss ruhen. Dass solche neuen Baugenehmigungen die Behörde etliche Zeit kostet, wissen Bauherren. So sieht Felix Blasch eine Vermietung zu diesen frühen Zeitpunkten Januar und dann April als "sehr sportlich" vom Architekten und Bauherrn.

Der Leiter der städtischen Bauaufsicht, Axel Booß, weiß: "



Das ursprüngliche Konzept mit Gastronomie, Büroeinheiten und Wohnnutzungen ist jetzt hinfällig, weshalb der Brandschutz komplett neu zu beurteilen ist.

Artzpraxen unterliegen ganz anderen Bestimmungen als Gastronomie oder Privathaushalte. Außerdem wurden die Innengrundrisse geändert und das heißt, dass dann immer ein Tektur-Antrag nachträglich erfolgen muss. Für uns als Behörde gilt, dass es jetzt ein geändertes Brandschutzkonzept geben muss. Wir arbeiten als Bauaufsichtsbehörde mit der Feuerwehr und der Unteren Denkmalbehörde zusammen", so Axel Booß.

Architekt Ralph Linge-Boom sagt zum plötzlichen Baustopp:



"Ja, da gibt es etwas kleinere Probleme. Es haben sich in der Tat Änderungen in der Planung ergeben, hierzu wurde Ende letzten Jahres auch bereits eine Tektur (Nutzungsänderung) eingereicht, welche zur Zeit so schnell wie möglich vom Bauamt bearbeitet wird."

Andere Gewerbe als geplant

Ab dem Jahr 2017, als der private Investor, Bauherr Christian Schweckhorst, das ehemalige Warenhaus zur Sanierung übernahm und sein Architekt Ralph Linge-Boom mit den Arbeiten begann, war geplant, dass im denkmalgeschützten Haus Gastronomie, Einzelhandel und private Mieter einziehen sollten. Doch die Vermietung gestaltete sich schwierig, denn



"Mülheim ist nicht Düsseldorf, Mülheim kommt auf der Agenda der Investoren gleich hinter Dessau ...",

wie Linge-Boom im Jahr 2019 nach erfolglosen Versuchen Mieter zu finden, sagte. So war seit September 2019 für ihn klar, dass aus dem "The O" ein Gesundheitshaus mit Ärzten, Physiotherapeuten und einer großen Apotheke werden wird.

Felix Blasch bedauert den Stillstand, rechtfertigt ihn mit mangelnder Kommunikation zwischen Stadt und Architekt. Nun werde aber schnell und lösungsorientiert gehandelt:



"Trotz Corona und hoher Belastung der Feuerwehr und fehlendem Personal haben wir in nur zwölf Tagen das neue Brandschutzkonzept erstellt und beschieden. Für die Zahnärzte im dritten Obergeschoss geht es im Laufe der nächsten Woche weiter."

Schwachstellen Brandschutz und Denkmalschutz

Doch der Brandschutz ist nicht die einzige Schwachstelle, auch der LVR ist mit eingebunden, da es denkmalrechtliche Probleme zu klären gilt. "Diese Fragen lassen sich nicht so schnell klären, weil wir das als Amt nicht selbst in der Hand haben. Doch die Räume der Zahnärzte betreffen diese Bedenken nicht. Dort kann es bald weitergehen. Daran ist uns gelegen!", so Blasch.

Das ist nun die Hoffnung für die Praxis Wienfort und Vogelpoth und ihre Einzugspläne in das "The O". Axel Booß bestätigt, dass "die Stadt großes Interesse daran hat, dass die Genehmigung zum Weiterbau schnell erfolgen kann und ein Bezug für die anderen Mieter möglich wird." Außerdem sei das von Architekt Emil Fahrenkamp erbaute ehemalige Warenhaus ein ganz besonderes Haus, das der Stadt wichtig ist.

Perspektive wichtig

"Wir brauchen diese Zeitperspektive," meint Vogelpoth erleichtert. "Wir sind ja verantwortlich für sieben weitere Mitarbeiter. Diese Sorgen brauchen wir in der Coronakrise, die uns bereits eingeschränkt arbeiten lässt, nicht auch noch", sagt Edgar Wienfort. Ein ganz kleines bisschen Glück bei allem Unglück ist es für die Zahnärzte, dass die Coronakrise es ermöglicht, für die Mitarbeiterinnen des Teams Kurzarbeit zu beantragen.

"Für unsere Patienten sind wir ab dem 1. April weiter unter der Praxistelefonnummer erreichbar und Notfälle werden von einem Kollegen übernommen. Unsere Patienten werden auch in dieser Zeit versorgt", versprechen Vogelpoth und Wienfort.