Eine Klassenfahrt ins Ahrntal in Südtirol endete nun für eine Klasse des Gymnasiums Broich mit unfreiwillig verlängerten Ferien: Alle Schülerinnen und Schüler sowie die begleitenden Lehrkräfte wurden aus vorsorglichen Gründen vom städtischen Gesundheitsamt und der Schulleitung in häusliche Quarantäne geschickt.

Noch im Vorfeld haben Eltern udn Schüler sich dafür entscheiden, die Klassernfahrt stattfinden zu lassen. Zu dem Zeitpunkt gehörte das Ahrntal noch nicht zu den Risikogebieten. Schon vor der Klassenfahrt, so schreibt es die Schulleitung auf der Internetseite der Schule, wurden Hygienevorschriften mit der Klasse besprochen, genügend Seife mitgenommen und nach jedem Stopp des Busses wurde mit einem wirksamen Mittel eine Händedesinfektion bei allen Teilnehmern durchgeführt. Die Klasse habe während der Fahrt die vorher festgelegten Hygienevorschriften und Verhaltensregeln eingehalten.

Als am Freitag Südtirol (Bereich Bozen) als Risikogebiet eingestuft wurde, war im Ahrntal noch kein Fall von Corona bekannt. Um 7 Uhr morgens fuhr die Klasse mit dem Bus zurück. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt hieß es zunächst, dass die Schülerinnen und Schüler ohne weitere Tests zur Schule gehen können.

Test auf Coronavirus

Am Montagmittag hat sich das Gesundheitsamt jedoch entschlossen, die Teilnehmer der Fahrt vorerst in häusliche Quarantäne zu schicken. Diese Quarantäne kann bis zu 14 Tage dauern, wenn die Klasse aber symptomfrei bleibt, wäre es auch möglich, die Quarantäne eher aufzuheben. Am morgigen Dienstag soll die Klasse im neuen Diagnosezentrum in Saarn auf das Corona-Virus getestet werden.

Die Schule betont, dass es in nächster Zukunft keine Klassenfahrten in Risikogebiete geben wird. Alle anderen Klassenfahrten werden, unabhängig vom Fahrtenziel, mit dem Gesundheitsamt abgestimmt.