Von Arglosigkeit bis hin zu übertriebener Vorsicht, ist in diesen Zeiten alles zu beobachten.

Die Menschen kaufen und kaufen alles, was sie zur Überbrückung der Krisenphase für brauchbar halten und das scheint offenbar auch ein unermesslicher Vorrat an Küchenrollen und Klopapier zu sein. Hygieneartikel sind natürlich auch der Renner und so befinden sich in den Regalen weder Seife noch Haarwaschmittel. Frischware aus Italien verschmähen die panischen Konsumenten allerdings konsequent, so dass die kostbaren Lebensmittel vergammeln und in der Entsorgung landen.

Da halten sich, insbesondere die älteren Menschen, beim Einkauf strikt an die Abstandsregeln und tragen sogar Handschuhe. In unmittelbarer Nähe steht die Gruppe Jugendlicher, die sich face-to-face mit ihren Smartphones beschäftigen und sich dabei köstlich amüsieren.

Da werden Kitas und Schulen geschlossen, damit die Kinder das Virus nicht verbreiten. Die treffen sich dafür auf dem Spielplatz und in den Gängen der Discounter, weil ihre Mütter dort mit ihnen einkaufen gehen und es an einer alternativen Betreuung mangelt.

Da ziehen sich verängstigte Senioren zurück und ertragen die Einsamkeit. Andere suchen beim Einkauf Gelegenheit ihren Stress und ihre Ängste verbal loszuwerden. Da muss auch mal ein eh unter Zeitdruck stehender Verkäufer oder eine mitfühlende Kundin herhalten. Und die ganz abgeklärte Seniorin ist der Meinung, dass sie sich mit ihren mehr als achtzig Lebensjahren nun nicht aufs Warten und Bangen zurückziehen möchte, sondern dass sie sich dem Virus stellt, auch wenn es sie mit tödlichem Ausgang heimsuchen sollte.

Im Laden herrscht Redebedarf bei den Menschen über das Virus, seine Folgen und den Umgang damit. Die Meinungen variieren so wie das Verhalten. Was die geforderte Solidarität angeht, ist sie beim Lebensmittelkauf praktisch nicht zu erkennen. Da zählt: wer hat der hat. Das bringt die Logistik der Discounter und Supermärkte sowie deren Personal erkennbar an ihre Grenzen. Solidarität, Vernunft und Verantwortungsbewusstsein sowie insbesondere Gelassenheit, sehen anders aus. Es drängt sich eher der Eindruck auf, dass einerseits die Panik die Panik treibt und andererseits Arglosigkeit und Unvernunft vorherrschen.

Da ist wohl noch einiges an Überzeugungsarbeit oder einschneidenden Maßnahmen nötig, um ein konsequent zielführendes, kollektives Handeln zu erzeugen, mit dem diese Krise so schnell wie möglich und erfolgreich bewältigt werden kann.