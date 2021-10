Am Freitag, 29. Oktober, können sich Interessierte mit qualifizierter Gästeführung der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) auf einen Rundgang begeben, auf dessen Weg Stolpersteine in den Boden eingelassen sind; immer vor den ehemaligen Wohnungen jüdischer Mülheimer.

Das Projekt Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus. Ein jüdisches Sprichwort besagt: „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist.“ Unter anderem sind die Bahn- und Friedrich-Ebert-Straße Teil des Rundgangs. Am Startpunkt des Synagogenplatzes erfährt man zudem einiges über die Geschichte der Synagoge.

Die Tour startet um 16 Uhr und dauert eineinhalb Stunden. Tickets sind für acht Euro pro Person online sowie in der Mülheimer Touristinfo, Schollenstraße 1, erhältlich. Die Stadtrundgänge werden gemäß der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung durchgeführt. Online buchbare Tickets, Termine und alle weiteren Informationen gibt es auf muelheim-tourismus.de.