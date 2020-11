Baumgarte Kesselanlagen ziehen von Duisburg nach Mülheim Die Vermietung im Gebäudekomplex des Tengelmann-Geländes schreitet voran: Im dritten Quartal 2021 wird der fast 100 Jahre alte Teilkonzern Standardkessel Baumgarte (Gründung 1925) aus Duisburg nach Mülheim umsiedeln.

Dem Immobilien-Vermarkter Brockhoff & Partner ist es gelungen, weitere 9.000 Quadratmeter Fläche langfristig an den Konzern zu vermieten. Das gute Preis-Leistung-Verhältnis von acht Euro Gewerbemiete pro Quadratmeter trug sicher zur Entscheidung des Unternehmens Baumgarte bei, im Jahr 2021 mit circa 240 Mitarbeitern in die Wissollstraße zu wechseln. Jetzt wird den Mieterwünschen entsprechend ausgebaut.

Die Baumgarte-Gesellschaft gehört zu der JFE Engineering Corporation, einem der 500 größten Konzerne der Welt. Das Unternehmen fertigt Dampfkesselanlagen und Standardkessel. Es liefert Gesamtanlagen, Teilsysteme sowie Komponenten zur Energiegewinnung und Reststoffentsorgung.

Neben dem Tierfutterhersteller PetCom, der mit seiner Verwaltung auf circa 500 Quadratmeter Fläche einziehen wird, ist Standardkessel jetzt der zweite und bisher größte Mietvertragsabschluss in dieser Liegenschaft.

Viele Interessenten kurz vor Abschluss

Nach Aussage von Julia Winteroth, der Projektleiterin bei Brockhoff, stehen zahlreiche, auch größere Mietvertragsabschlüsse kurz vor dem Abschluss. Insgesamt sind 79.000 Quadratmeter Gewerbefläche möglichst langfristig zu vermieten.

Die Tengelmann-Liegenschaft wurde durch Vermittlung von Brockhoff kürzlich an einen der führenden Projektentwickler Europas, die österreichische Soravia Gruppe, veräußert und wird nunmehr nach Auszug aller Tengelmann Gesellschaften kleinteilig vermietet und entsprechend umgebaut.

Der Standort, das parkähnliche Umfeld und die zahlreichen Möglichkeiten, aufgrund der gut erhaltenen Gebäudesubstanz, führen dazu, dass der Gebäudekomplex in kürzester Zeit für Unternehmen attraktiv ist. „Für jeden Mieter gibt es eine passende Fläche, die dann den Mieterwünschen entsprechend hergerichtet wird“, so Julia Winteroth.