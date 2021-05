Das war eine Überraschung! Die Turmfalken der Petri-Kirche sind nun eine große Familie und nun zählen sie sechs Familienmitglieder! Pünktlich zu Pfingsten haben sie sich aus ihren Eiern befreit. "Der Pfingst-Geist muss ja nicht die Gestalt einer Taube haben ...", schreiben Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde dazu.



Als Nahrung bekommen die Falken-Küken bereits lecker Mäuschen von ihren Eltern Gerda und Lutz serviert.



Die Turmfalken sind schon länger Internet-Stars. Rund um die Uhr, Tag und Nacht, können Interessierte sich anschauen, was im hochgelegenen Nest in der Petrikirche gerade geschieht. Eine Angelegenheit, bei der die Geduld belohnt werden kann. Denn so einen nahen Blick auf die Aufzucht einer Brut - wann hat man diese Möglichkeit schon?

Ein Screen-shot aus dem Web-Cam Nest der Turmfalken, auf dem die neuen Familienmitglieder zu sehen sind.

Foto: LK

hochgeladen von Heike Marie Westhofen

Seit Ende Februar kann man den Falken im Turm der Petrikirche zuschauen. Erst trieb sich das Pärchen in Mülheim herum und kommt nur ab und zu um nachzusehen. Das Falkenpärchen hat seine Namen von den Bürgern erhalten: Sie heißen Gerda und Lutz.

Nistkasten und Webcam installiert

In Mülheim an der Ruhr kümmert sich das Team aus Küster Harry Helming-Arnold und Altstadtwirt Hendrik Peek seit Jahren um das Geschehen rund um die Petrikirche und sie haben es nicht dabei belassen, zu beobachten. Peek betreibt die Mausefalle, das Restaurant, das gegenüber der Kirche liegt und hat so einen prominenten Blick auf die Kirche. Damit das Gemäuer für die Falken als Brutstätte interessant wurde, haben sie bereits im Jahr 2009 einen Stein vor einer Nische neben der Kirchturmuhr entfernt. Dann bauten sie einen Nistkasten, der für Falken wie gemacht ist - und nun genutzt wird.



Anfang 2021 sind dann die beiden Kameras hinzugekommen, die nun 24 Stunden am Tag Bilder für einen Livestream auf der Videoplattform Twitch bieten. Dort sind die Falken in kurzer Zeit schon kleine Stars geworden. Knapp 1000 Abrufe hatte der Livestream bisher. Dass die teils spektakulären Bilder Fans anlocken, ist nicht überraschend.

Kirchtürme sind Ersatz für Felsen

Ungestört brüten, das ist an so einem Ort für die Falken sicher und gut. Doch auch Schleiereulen, Wanderfalken und Fledermäuse nutzen häufig solche hochgelegenen Orte.