VolXbühne startet mit drei Bands

"Umsonst & Draußen": Neue Spielzeit 21/22 beginnt am kommenden Samstag Volle Fahrt voraus in der VolXbühne, Ensemble am Theater an der Ruhr, am Samstag, 21. August, ab 16 Uhr. Die neue Spielzeit wird vor dem Theater an der Adolfstraße 89 a mit einem Open-Air-Fest eröffnet.

Drei Live-Bands mit ganz unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen stehen auf der Bühne: Zartes und Hartes, Poetisches und Fetziges gibt es an diesem Samstag zu hören. Gestartet wird um 16.30 Uhr mit den chilenischen Musikerinnen "Pía & Paz" (Alma Miranda). Die chilenischen Zwillingsschwestern sind die Protagonistinnen der Erfolgsproduktion der VolXbühne : "Twins - Ich und Ich" , aus dem vergangenen Jahr.

Die griechische Band "Rebetikon" spielt den Rembetiko, eine Art griechischer Blues. Sie treten von 17.30 bis 18.30 Uhr auf und reisen aus ihrer Stadt Köln an.

In der VolXbühne spielen "HopStopBanda" (Russland/Köln) von 19 bis 20.30 Uhr für die Gäste auf: Ein Mix aus Punk-Polka, Russen-Tango und Gangster-Swing, gepaart mit einem ordentlicher Schuss Anarchie. In Köln kommen hunderte Fans zu ihren Konzerten. Zur Band gehören Rifkat Daukaev (Gesang und Gitarre), Leo Röttig (Akkordeon), Sergio Teran (Saxophon, Flöte, Percussions und Gesang), Sava Freudenfeld (Schlagzeug und Gesang), Micha Duboff (Bass Domra und Kontrabass).

Teilnahme:

Anmeldungen sind nicht notwendig. Check-in gibt es mit Luca/Corona-App zur Registrierung oder über eine Liste. Bedingung sind die 3Gs zur Teilnahme. Die Teilnahme ist kostenlos und findet ausschließlich draußen statt. Sollten sich die Corona-Bedingungen ändern, so werden sie beachtet.