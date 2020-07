Nachdem Bianca Schmidt aus gesundheitlichen ihren Job als Altenpflegerin aufgeben musste, stand sie vor der Entscheidung, welchen neuen beruflichen Weg sie einschlagen wollte. Sie entschied sich für eine Qualifizierung zur Einzelhandelskauffrau im Berufsförderungswerk Oberhausen und fand unmittelbar nach der Umschulung eine Anstellung im Sanitätshaus Kroll in Mülheim an der Ruhr.

Personal mit großem Fachwissen ist im Einzelhandel mehr denn je gefragt – besonders Arbeitnehmer, die aus ihrem Vorberuf Erfahrungen mitbringen und diese erfolgreich einsetzen können. Genau dies trifft auf Bianca Schmidt zu, die als gelernte Altenpflegerin, die im Januar 2018 die Qualifizierung zur Einzelhandelskauffrau im BFW Oberhausen abschloss. Mit dem IHK-Abschluss „Kauffrau im Einzelhandel“ hielt die Absolventin neben sehr guten Zeugnisnoten schon kurze Zeit später einen Arbeitsvertrag in ihren Händen. Nun arbeitet Schmidt im Sanitätshaus Kroll in Mülheim an der Ruhr.

„Frau Schmidt bringt durch Ihre Umschulung großes Fachwissen über Hilfsmittel und alle notwendigen kaufmännischen Kenntnisse mit.“ erzählt der Inhaber Michael Lambertz bei einem Besuch der Ausbilder in Mülheim. „Sie hat sich sehr schnell in unser Team eingefunden und großen Einsatz bewiesen“ so der Mülheimer Unternehmer.

Für den Beruf bestens gerüstet

Bianca Schmidt übernimmt neben der Sortimentspflege vorwiegend in der Beratung und im Verkauf tätig. Darüber hinaus kümmert sie sich um Warenbestellungen und um die Abrechnung mit den Kostenträgern. Das breite Aufgabenfeld stellt für Bianca Schmidt eine interessante Herausforderung dar: „In meinem vorherigen Beruf habe ich mich hauptsächlich um die Pflege der Patienten gekümmert und kannte mich im Umgang mit Hilfsmitteln schon ein wenig aus. Ich hatte allerdings wenig Berührung mit kaufmännischen Aufgaben.“ Die Absolventin erklärt weiter: „Während der Qualifizierung habe ich dann gelernt, wie man ein Beratungs- und Verkaufsgespräch aufbaut und z. B. Preise kalkuliert. Mit diesem Wissen war ich für den Einstieg in meinen neuen Beruf bestens gerüstet.“

Handel schafft Vollzeitstellen

Der Bedarf nach kompetentem Personal wächst – das belegt auch die Statistik des deutschen Handelsverbands. Mit einem Gesamtjahresumsatz von rund 526 Milliarden Euro im Jahr 2018 und 1.1 Millionen sozialversicherungspflichtigen Vollzeitstellen ist der Einzelhandel einer der größten Wirtschaftszweige. Diese Zahlen stimmen positiv und auch Bianca Schmidt sieht Ihrer Zukunft im Einzelhandel optimistisch entgegen.

Über das Berufsförderungswerk Oberhausen

Seit über 40 Jahren ist das Berufsförderungswerk Oberhausen einer der führenden Dienstleister für die berufliche Rehabilitation und Arbeitsmarktintegration Erwachsener. In Trägerschaft des Vereins „Nordrhein-Westfälisches Berufsförderungswerk“, der 1962 von der Deutschen Rentenversicherung Rheinland und der Deutschen Rentenversicherung Westfalen gegründet wurde, ist das Berufsförderungswerk Oberhausen ein gefragter Ansprechpartner, wenn es um Qualifizierung und Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen geht.