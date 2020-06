Demokratie bei Kommunalwahlen erleben Das Rats- und Rechtsamt sucht zu den Kommunalwahlen am 13. September sowie zu einer möglichen Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters am 27. September im Stadtgebiet noch rund 450 Helfer in den verschiedensten Funktionen der Wahl- und Briefwahlvorstände.



Eingesetzt werden können alle Personen, die entweder die deutsche oder eine andere EU-Staatsangehörigkeit besitzen und am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, also wahlberechtigt sind. Die Stadt würde sich besonders über „Jung- und Erstwähler“ freuen.

Die Entschädigung für den Einsatz bei den Kommunalwahlen liegt je nach Funktion im Wahl- oder Briefwahlvorstand zwischen 55 und 70 beziehungsweise 40 und 55 Euro.

Darüber hinaus werden unter allen eingesetzten Wahlhelfer nach der Wahl lukrative Preise verlost.

Nähere Auskünfte zum Einsatz in den (Brief-)Wahlvorständen erteilt das Rats- und Rechtsamt unter Tel. 455-3036 und -3031. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt unter dem Suchbegriff „Alles zu den Kommunalwahlen 2020“. Die Anmeldung als Wahlhelfer ist unter www1.muelheim-ruhr.de/node/109323 möglich.