Auch in diesem Jahr führt der Lions Club Mülheim Ruhr – trotz Corona – seine Weihnachtsbaum-Activity am Bismarckturm in Mülheim an der Ruhr durch. An diesem Samstag, 5. Dezember, können ab 9 Uhr Weihnachtsbäume in allen Größen erworben werden.

Wie auch in den vergangenen Jahren, wird der Gewinn wieder einem wohltätigen Zweck zugeführt. Die Weihnachtsbäume werden gegen eine kleine Gebühr auch nach Hause geliefert.

Die Vorbereitungen für den Verkauf hatten bereits eine Woche vorher begonnen. Am vergangenen Samstag wurden die Weihnachtsbäume durch Mitglieder des Lions Club Mülheim Ruhr frisch geschlagen und nach Mülheim transportiert. Alle Informationen zum Weihnachtsbaumverkauf finden Interessierte auf der Homepage www.lionsclub-muelheim.de.