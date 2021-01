Jedes Jahr am ersten Freitag im März ist Weltgebetstag. Auch in Broich und Saarn hat es Tradition, diesen Gottesdienst ökumenisch zu feiern. Coronabedingt hat sich das Vorbereitungsteam schweren Herzens in diesem Jahr dazu entschieden, den Gottesdienst mit anschließendem Beisammensein nicht in der gewohnten Form stattfinden zulassen. Aber der Weltgebetstag soll nicht ausfallen.

Deshalb hat das Vorbereitungsteam die Idee, den Weltgebetstag zu Gläubigen nach Hause zu bringen, natürlich kontaktlos in den Briefkasten. Interessierte können ein Infopaket anfordern, das etwas über das Land Vanuatu, aus dem der diesjährige Weltgebetstag kommt, und den Gottesdienst Auskunft gibt. Es wird auch im Internet eine Möglichkeit geben, einen Weltgebetstags-Gottesdienst von zuhause aus mitzufeiern.

Bestellungen Infopaket

Wer das Infopaket in seinem Briefkasten finden möchte, der sollte sich bis Freitag, 29. Januar, an Rosemarie Esser per E-Mail wenden unter der Adresse: esser-rosemarieqkirche-muelheim.de. Auch telefonisch ist eine Bestellung möglich unter Tel. 0208 488569. Die postalische Adresse und der Name mit dem Wunsch, das Paket zu erhalten, kann auch auf den Anrufbeantworter gesprochen werden.