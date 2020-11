Psychologische Beratung ist möglich „Wo drückt denn der Schuh?“ – Diese Redensart ist den meisten bekannt. Drückende Schuhe sind ein Sinnbild für Sorgen und Kummer. So abwegig ist dieser Vergleich gar nicht.

Ob bei speziellen Erziehungsthemen wie „Umgang mit Medien“ und „Kinder in der Pubertät“ oder bei Familienkrisen wie „Trennung und Scheidung“ und „eskalierende Konflikte mit Kindern“: Die Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Caritas in Mülheim bietet weiterhin umfassende Unterstützung an, eben da „wo der Schuh drückt“.

Für Eltern, Kinder und Familien

Möglich ist es, sich persönlich in den Räumlichkeiten der Caritas an der Hingbergstraße beraten zu lassen, selbstverständlich in gut gelüfteten Räumen und mit den bestehenden Abstandsregeln. Auch wenn es kälter wird: auf Wunsch gibt es „Beratung to go“, d.h. es finden Gespräche im Freien beim Spazieren statt. Ebenso besteht die Möglichkeit für telefonische Beratung oder Beratung als Videogespräch. Zwischen den verschiedenen Kanälen kann ganz nach Bedarf auch gewechselt werden. Weitere Infos zu unseren Beratungsangeboten finden Sie unter www-caritas-muelheim.de. Terminvereinbarungen für Fragen zu Erziehungsthemen sind möglich unter der Rufnummer 0208/300 08 90. Dort erhalten Sie auch Infos über die Möglichkeit der Videoberatung.