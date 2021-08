Das Wodo-Puppenspiel zeigt am Sonntag, 5. September, im Ringlokschuppen das Kinderstück „Briefe von Felix“ vor 40 Gästen. Los geht es um 15.30 Uhr. Kuschelhase Felix schreibt Sophie, der er verloren gegangen ist, Briefe von den Orten, die er besucht. Paris, Rom und New York gehören ebenso zu den Reisezielen wie eine Safari in Afrika, wo Felix mit den Zuschauern verhindert, dass ein Großwildjäger Beute macht.

Die Vorstellung wir von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages über NEUSTART KULTUR/ASSITEJ gefördert.

Tickets kosten 6,70 Euro und gibt es nur im Vorverkauf über www.wodo.de, dann „Karten“ anklicken und den Link zu Eventimlight nutzen.