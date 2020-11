In dieser Woche suchen Gitti und Fiona gemeinsam ein neues, liebevolles zu Hause. Die beiden Katzendamen wurden in Oberhausen gefunden. Sie saßen zitternd in einem Gebüsch und sind beide noch etwas schüchtern. Es wäre gut, wenn die neuen Dosenöffner Geduld, Liebe und Zurückhaltung mitbringen würden. Sicher wären auch kleine Kinder im Haushalt nicht wirklich toll für die Plüschdamen.

Ja, die beiden Katzen sind niedlich und sicher finden sich gute Menschen, die sich in sie verlieben und ihnen ein Heim geben möchten.

Eine Katze kostet Geld. Zwei kosten mehr Geld.

Interessenten sollten jedoch wissen, dass die Haltung von zwei Katzen über viele Jahre (bis zu 20 Jahren!) Geld kostet. Sind die Katzen gesund und munter, dann betragen die Ausgaben für Futter und Katzenstreu circa 80 bis 100 Euro monatlich. Dazu kommen jährliche Impfbesuche beim Tierarzt, um sie vor Krankheiten zu schützen. Erkrankt eine Katze im Alter chronisch (Herz/Schilddrüse/Nieren/Zähne), dann können die Kosten deutlich steigen, da Medikamente und Spezialfutter fällig werden. Auch Freigänger landen häufiger beim Arzt, haben Unfälle oder unschöne Begegnungen mit anderen Tieren, die ihnen Verletzungen zufügen - die teuer werden können.

Das alles sollten die zukünftigen Besitzer bedenken, wenn sie zwei Tiere aufnehmen möchten.

Für eine Katze ist es wirklich schlimm, wenn sie aus Geldmangel von ihren Besitzern abgegeben wird oder wieder im Tierheim landet. Weitere Infos gibt es bei Marion Niederdorf im Tierheim unter Tel. 372211, eine Terminabsprache ist erforderlich.