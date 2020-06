Trotz des Ferienbeginns reißen die schlechten Nachrichten aus den Mülheimer Schulen nicht ab. Nachdem in der Martin-von-Tours-Schule und der GGS an der Heinrichstraße jeweils eine Schulklasse mit 24 Kindern und insgesamt sieben Lehrkräfte in Quarantäne mussten, ist man nun in Styrum alarmiert.

An zwei weiteren Schulen müssen Schülerinnen und Schüler ab sofort in Quarantäne. Betroffen sind die Willy-Brandt-Gesamtschule und die Grundschule Brüder Grimm.

An der weiterführenden Schule ist ein Schüler betroffen. Es gibt keine Kontakt-Personen, da an der Schule die Abstandsregeln durchgängig eingehalten wurden.

An der Brüder Grimm Schule ist eine dritte Klasse betroffen. Insgesamt müssen hier 25 Schülerinnen und Schüler, zwei Lehrerinnen und eine Integrations-Helferin in die 14-tägige Quarantäne. Hier gilt das gleiche Procedere wie an den beiden anderen Grundschulen, die zuvor schon betroffen waren.

Ab Montag werden die betroffenen Kinder und Erwachsenen im Diagnosezentrum an der Mintarder Straße kostenlos getestet.