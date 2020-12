Nachdem im Sommer dieses Jahres der erste Bauabschnitt des neuen Sportparks in Styrum fertiggestellt wurde, startet nun der zweite Bauabschnitt. Innerhalb eines Jahres werden leichtathletische Anlagen, zwei Beachvolleyballfelder, eine Boulderwand, eine Parkour-Anlage, ein Boulefeld, ein Hindernis-Run sowie attraktive Aufenthaltsflächen und ein Bewegungsspielplatz gebaut.

Der Kernsportbereich des neuen Sportparks in Styrum entsteht auf dem alten Ascheplatz an der Von-der-Tann-Straße. Das gesamte Baufeld ist jedoch deutlich größer und erstreckt sich von der Willy-Brandt-Gesamtschule bis hin zum Vereinsgelände des Styrumer Turnvereins an der Neustadtstraße. Der Bewegungsspielplatz entsteht beispielsweise direkt neben der Sporthalle Von-der-Tann-Straße. Das an die Sporthalle angrenzende Multisportfeld bekommt einen neuen Belag und wird mit neuen Toren aufgewertet. An der östlichen Grenze des Baufeldes beim Styrumer TV entsteht eine Boule-Anlage. Die bestehenden Wege zwischen Neustadtstraße, Augustastraße, Feldmann-Park, Willy-Brandt-Gesamtschule und Kita-Karlchen (Friedrich-Karl-Straße) werden erneuert. Aufgrund der Baumaßnahme wird es ab Januar 2020 zu temporären Sperrungen dieser Fußwege kommen. Durch die vielen alternativen Fußwege können aber alle wichtigen Einrichtungen wie die Schule oder das Gasthaus Feldmann ohne größeren Umweg erreicht werden.

Hintergrund

Der Sportpark Styrum ist das derzeit größte Bauprojekt des Mülheimer SportService. Pünktlich zu den Sommerferien konnte der erste Bauabschnitt fertiggestellt werden. Er umfasst die Tengelmann Arena (Freilufthalle), einen großen Fitnessbereich, eine digitale Torwand sowie ein Streetballfeld. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Sportpark aktuell geschlossen und nur für den Schulsport nutzbar. Der zweite Bauabschnitt wird über Fördermittel des Investitionspaktes „Soziale Integration im Quartier“ des Landesministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung finanziert und soll bis Oktober 2021 fertiggestellt sein.