Hier jede Menge Lesestoff. Glossen bis zum Abwinken. Zugegeben, sie sind nicht mehr ganz neu, Sie (groß geschrieben) aber auch nicht. Entschuldigung, ist doch wahr. Jedenfalls viel Spaß beim Scrollern!

1.E-Mensch

Nun ist sie in aller Munde: die schnurlose E-Zigarette, zumindest was das Wort betrifft. Das aber ergänzt jene stattliche Reihe der E-Wörter, die sich Zug um Zug vermehren und die rasant fortschreitende Elektrifizierung unserer Kultur dokumentieren: E-Gitarre, E-mail, E-Auto, E-Book, E-Card, E-Fahrrad, E-Zahnbürste, E-Plus und E-Gun – um nur einiges aufzuzählen.

Wenn man länger darüber nachdenkt, und den sprachlichen Hinweisen nachgeht, wird man gewahr, dass diese Entwicklung keinesfalls ein Produkt der Neuzeit darstellt, sondern schon sehr früh einsetzte, wenn nicht im Garten E-den, dann aber mindestens mit Abraham im Zwei-Strom(!)-Land. Dessen Sohn Isaak hatte bereits einen Sohn namens E-sau. Etwas später zeugte Agamemnon eine Tochter auf elektrischem Wege und nannte sie unumwunden Elektra. Etwas verkürzt ging es über E-dison immer weiter bis zu E-lisabeth II. Dass E-dison einmal Glühlampen erfinden würde, war bei ihm ja schon im Namen angelegt. Und Einstein lieferte etwas später die alles übergreifende Berechnung mit seiner Fomel E=mc². Kein Wunder, wenn sich die moderne energiegeladene Frauenbewegung E-manzipation nannte.

Wir alle leben nun in einer überstaatlichen Vereinigung von Stromverbrauchern. Dies kommt in dem Namen E-U deutlich zum Ausdruck.

Im Bereich der Medizin wird seit langem außerhalb und innerhalb des menschlichen Körpers mit ausgeklügelten technischen Apparaturen gearbeitet, die allesamt ohne Steckdose oder Batterie hinfällig wären. Als der erste Mensch an zentraler Stelle Impulse durch den Schrittmacher empfing war der E-Mensch geboren.

Nun bricht mit der E-tablierung der E-Zigarette eine der letzten Bastionen des natürlichen Konsumvergnügens weg und schafft soziale Kluften. Eine Ezi kann man nicht anbieten: Haste mal ne Ezi? Den Wunsch wird man höchstens noch im Laden hören.

Und ein Riß geht außerdem durch die christlichen Konfessionen: Hier die Katholischen, dort die E-vangelischen.

Aber was helfen uns E-kel und E-motionen: Der Trend wird sich wohl fortsetzen bis in alle E-wigkeit. Amen!

2. Höhlenmensch

Der Außenthermometerfühler, den ich mir vor über zwei Jahrzehnten leistete, war für mich damals eine technische Sensation: Vom Bett aus konnte ich nun digital ablesen, wie kalt oder warm es draußen war, ohne es zu fühlen.

Seit gestern genieße ich eine neue Errungenschaft: Ich kann jetzt aus dem Fenster gucken ohne aus dem Fenster zu gucken. Und zwar mit dem Laptop.

Als ich mal fröhlich in der Internetgeschichte herumgeklickt habe und dabei dies und das entdeckte, hat mir mir am meisten eine Webcam gefallen, bei der man ganz aktuell in die Landschaft blicken konnte, ohne in der Landschaft zu sein. Auf diese leicht zu installierende Art muss es doch auch möglich sein, meinen eigenen Garten zu betrachten, dachte ich mir, und habe ich mir flugs eine Kamera besorgt, die das bewerkstelligt. Überall, wo ich meinen Laptop aufklappe, kann ich nun in meinen Garten sehen. Ich kann ihn sogar aufnehmen samt Geräuschen und ihn in verschieden Geschwindigkeiten betrachten oder mich beispielsweise näher in den Kirschbaum hineinzoomen, ein Foto schießen und abspeichern, um z.B. eine Amsel des Obstraubes zu überführen - und das alles einhändig vom Bett aus.

Und sogar die Temperatur ist eingeblendet, denn die lässt sich auch für jeden Ort der Welt im Netz aufrufen. Da hat man schon mal die Batterien für das Außenthermometer gespart und kann die Ersparnis locker der Webcam zuschlagen.

Die beiden Beispiele sind für mich der Beweis für eine unaufhaltsame Entwicklung des Menschen zur Inhäusigkeit, die einst durch den Schwabentrieb zum Häuslebauen angestoßen wurde. Der Stubenmensch war in früheren Zeiten noch eine Ausnahme, jedenfalls bei der körperlich arbeitenden Mehrheit. Er wurde abfällig als Stubenhocker bezeichnet.

Ob es sich nun bei dieser an mir selbst beobachteten Entwicklung um eine Rückbildung zum Höhlenmenschen handelt, scheint jedoch aus folgendem Grund fraglich: Neuere Forschungen zeigen nämlich, dass die Menschen nur zu kultischen Zwecken in Höhlen hockten und sich sonst lieber an offenen Feuerstellen aufhielten. Der Höhlen- bzw. Hausmenschen hockt also keineswegs am Anfang unserer Entwicklung, sondern bildet eine Stufe, die uns noch bevorsteht und zu der wir dank Computer auf einem guten Wege sind. Es seien nur noch zwei weitere Beweise angefügt: Man bestellt im Internet und der Postbote bringt es an die Tür. Und selbst, wenn wir aushäusig sind, steigen wir dazu meist in eine fahrbare Höhle. Leider gibt es noch keine Müllmänner, die bis ins Haus kommen. Und irgendwann muss man zu Fuß den Müll rausbringen. Ich komme ja schon!

3. Lesehilfen

Ich habe ihnen noch gar nicht von meiner neuen Freundin, der Leselotte, erzählt. Nein, nicht Lieselotte, das war meine Mutter. Die war strickt gegen das Lesen in horizontaler Lage, wohl weil sie ein i zuviel imk Namen hatte und sich daher nicht als Bücherstütze eignete. Meine Leselotte zeigt sich da wesentlich flexibler. Natürlich ist es gesünder, im Bett auf dem Rücken zu liegen und das Buch mit beiden Händen zu stemmen. Aber dann fallen einem nach einiger Zeit immer die Bücher aufs Gesicht, gefährlich oft die dicken, oder man muß ständig dieses Viagra für schlaffe Arme einnehmen. Nein, da lobe ich mir ein Schmökerkissen, in dessen selbstmodulierter Furche sich der Buchrücken ausstrecken kann, während ich gemütlich auf der Seite liege und ab und an interessiert umblättere.

Nun kann es sein, dass der Kopf für das auf der Leselotte ruhende Buch zu tief lagert und die Augen trotz Lesebrille, nein, nicht Liesebrille, zu einem beschwerlichen Bergauflesen zwingt. Dies läßt sich durch ein anderes, nicht weniger nützliches literarisches Accessoire korrigieren. Die Rede ist hier vom traditionellen Leseknochen. Wie diese Bezeichnung schon sagt, wurde das Kissen einst einem Knochen nachempfunden, ist aber völlig geruchsfrei. Man muss also nicht befürchten, dass einem der Hund beim Lesen den Knochen unterm Nacken wegschnappt. Das Angebot reicht von nur mit ordinärem Schaumstoff gefüllten Exemplaren bis zu zart gepolsterten Spätleseknochen, in denen man eine Flasche Wein auf Temperatur bringen kann. Dank der Mithilfe der flotten Leselotte hat man ja mindesten eine Hand frei, um den Lesespass mit einem funkelnden Gläschen zu verfeinern. Wo doch der Saft der Reben geradezu prädestiniert ist zur natürlich gewachsenen Lesehilfe, stammt er doch selbst aus einer Lese. Und so nähern wir uns nach dem dritten Glase jenem tiefen Verständnis von Literatur, das im wohligen Zusammenspiel von Lotte, Knochen und Wein jedes Umblättern überflüssig werden.

4. Körpersprache

Gehört die Körpersprache zu den Sprachen und wenn ja, aber warum? Die überwiegende Zeit meines Lebens habe ich nicht gewußt, was eine Körpersprache überhaupt sein soll. Mir war zwar schon immer bewusst, dass wir mit dem Körper reden, wenn wir den Mund aufmachen, aber an welchen Stellen außerdem soll man denn noch Sprachliches vernehmen?

Gut, es gibt stumme Zeichen: Daumen hoch oder runter, da muß man keine Worte verlieren, da weiß man einfach Bescheid. Oder die Augen, die Arme, das Knie. Selbst die Haare können sprechen, wenn sie zu Berge stehen, von den Elvis-Hüften nicht ganz zu schweigen. Auch einen Fuß kann man sprechen lassen, wenn man ihn jemanden in den Unaussprechlichen tritt.

Wenn die Frau ein ansprechendes Äußeres hat, nicht wahr, das kennen wir, dann fühlen wir uns als Männer irgendwie angesprochen, auch wenn niemand mit uns redet. Dann lassen wir unsererseits den Körper sprechen und hoffen, es wirkt, weil niemand eigentlich sofort Worte darüber verlieren will über das, was nun am besten zu sagen und zu tun ist. Man hat ja einen gewissen Anspruch.

Aber wie komme ich eigentlich auf dieses Thema? Einer dieser höchst entbehrlichen Fernseh-Fußballreporter hatte mich mit seinem ständigen Gefasel von der Körpersprache der im Spiel zurückliegenden Mannschaft genervt. Die las er offenbar ganzkörperlich an jedem einzelnen Spieler ab. Ihre Körpersprache würde verraten, dass sie wüßten, dass sie 0:5 zurückliegen. Die gewinnende Mannschaft habe auch eine Körpersprache, aber eine ganz andere, und das käme daher, dass sie 5:0 vorne lägen. Die Körpersprache der einen Mannschaft war also jeweils eine Fremdsprache für die anderen. Ganz anders würde es dagegen aussehen, wenn beide Mannschaften wüßten, dass sie gewinnen oder aber auch beide verlieren. Unentschieden, die Kenner unter uns wissen es, bringt aber keinem was, man hat zwei Punkte verloren. Mag es auch noch so gerecht sein.

Was will uns also die Körpersprache sagen? Nützt sie irgendeinem wirklich? Sprache ist immer noch Verständigung und kein Fassadenschmuck. Geheimnissen wir nicht zu viel in Äußerliches hinein. Oder weiß jemand zu sagen, worüber die Trauerweide trauert?

Körperhaltung ist selbstredend ein ehrlicheres Wort und tut es auch. Eine gute Körperhaltung spricht für sich, eine schlechte eben nicht und ist demnach auch keine Sprache.

Seien Sie froh, wenn Sie ein nichtssagendes Äußeres haben. Dann haben Sie auch Ihre Ruhe!

5. Ungesundes Fernsehen

Haben Sie das nicht auch bemerkt? Die Gesunden sterben aus. Jeder zweite ist krank, stellt sich krank oder erzählt vom Arzt. Das muß an meinem Alter liegen, sagen Sie? Nicht doch, wenn ich die Jungen mit ihrem Stress höre, dann bin ich dagegen ein quietschfideler Naturbursche. Gut, ich gebe zu, dass bei vielen Älteren die Arztbesuche die Terminplanung beherrschen. Und wes der kleinen und größeren Wehwehchen voll, des geht das Herz über.

Und zwar bis in die Abendstunden. Dann übernimmt das Fernsehen, besonders die Öffentlich-Gebrechlichen. Und weil die mehr denn je auf die Quoten schauen, gibt es dann am Abend meist das, wovon die meisten tagsüber reden: Krankheit und Tod.

Überlegen Sie mal selbst: Es ist fast unmöglich, einen Film über gesunde Menschen zu sehen. Damit meine ich jetzt nicht Aufzeichnungen von Talkrunden, obwohl man da ins Zweifeln gerät, ob da nicht so mancher Teilnehmer den gesunden Menschenverstand vermissen läßt.

Und dass im Tatort Tote vorkommen, nun das wollen wir doch hoffen. Nein, nehmen Sie einen x-beliebigen Film. Nach höchstens einer Viertelstunde kommt der Notarztwagen. Oder ein Arzt, meistens ein befreundeter, stellt bei einer reinen Routineuntersuchung den Tot des Patienten fest, also den baldigen Tod, so in ein paar Monaten. Der tritt dann aber nicht ein, erwarten wir schon.

Wenn das Bild ganz grün wird und ab und zu rote Flecken herangezoomt werden, handelt es sich meist nicht um einen Naturfilm aus dem Amazonas, sondern um eine Herde grüngewandeter, mundgeschützter Mediziner, die an einer blutigen Stelle herumschnibbelt, welche genau so lange gezeigt wird, wie es braucht, um die Schmerzen zu empfinden, die der operierte Patient nicht hat, weil er ja unter Narkose liegt.

Ganze Serien drehen sich nur um das Krankenhaus oder auch wahlweise um die wunderlichen Erlebnisse eines Forst-, Wald-, und Wiesenarztes.

Gut, da kann man’s vorher absehen, aber, wie gesagt, bei den „normalen“ Streifen ist man den Krankheiten hilflos ausgeliefert.

Alles nur Gesunde in einem Film, das wäre denn auch gar zu märchenhaft? Ich darf Sie erinnern: Rotkäppchen, Großmutter krank. Aschenputtel, Blut im Schuh. Hänsel und Gretel, Hexe gebraten, usw. Da gehe doch lieber in den Wald. Der Wald ist krank, sagen Sie?

6. Kissen nass?

Wir leben in einer Zeit, in der bedeutend mehr Antworten gegeben als Fragen gestellt werden. Nehmen Sie allein „Wer wird Millionär“, da sind es schon vier pro Frage. Aber alle vier sind so fragwürdig wie die Frage selbst, denn es sind keine Antworten auf existenziellen Fragen. Diese werden einem nämlich nicht von außen gestellt, die stellt man sich selbst. Und die nagen dann mitunter sehr an einem, weil die Antwort nicht einfach ausgewählt werden kann, nein, sie muss mühevoll erfahren werden.

Ich z.B. stelle mir im Frühsommer oft Fragen, die sich nicht alle Menschen im Frühsommer stellen, besonders nicht aus jener Bevölkerungsgruppe, die sich Hausangestellte halten. Ich stelle mir zum Beispiel öfter eine Frage, wenn es regnet. Und wenn ich dann obendrein nicht zu Hause bin und z.B. mit meiner netten Frau in einem netten Café im Baumarkt sitze und auf die feuchte Ebene des Parkplatzes hinausblicke. Dann schüttelt mich ein Bedauern für alle, die jetzt nass werden. Beispielsweise unsere Sitzkissen. Bei einem geschmacksneutralen Teebeutelaufguß stelle ich mir dann die Frage: Habe ich auch die schönen weichen Kissen auf unseren Gartenstühlen reingebracht, ehe wir zum Baumarkt aufbrachen? Und wenn ich aus irgendeinem Grunde vergessen sollte, mir diese Frage zu stellen, ist da ja noch meine Frau. Sie ersetzt das persönliche Fürwort „ich“ einfach durch „du“: Hast du auch die Kissen von den Gartenstühlen reingebracht? Selten stelle ich die Gegenfrage: Nein, du? Weil es auf Grund langjähriger Erfahrung höchst fraglich erscheint, die nassen Sitzunterlagen meiner Frau in die Schuhe schieben zu können. Es ist klar meine Aufgabe, beim Verlassen des Hauses alle Eventualitäten zu überdenken und Vorsorge zu treffen. Dazu gehört selbstverständlich das Auswendiglernen der Wettervorhersage. Früher hat mir sowas nichts ausgemacht, da habe ich solche Fragen klar mit ja oder nein beantworten können. Jetzt überwiegt der Zweifel. Und der Zweifel schafft Unruhe. Man fährt zurück nach Hause. Man möchte Gewißheit, auch wenn das in besagtem Fall die Kissen nicht retten würde.

Die Folge davon ist eine zunehmende Unbeweglichkeit im Frühjahr, die nichts mit der bekannten Frühjahrsmüdikeit zu tun hat. Da war’s im Winter schon besser. Da war ich putzmunter und fragte meine Frau beim Anblick der Lichter auf dem Weihnachtsmarkt schon mal: „Hast du zu Hause auch die Kerzen ausgemacht?“

Denn für Kerzen ist sie zuständig.

7. Hilfe!

Sie kennen doch das nette Filmchen, wo jemand eine ältere Dame spontan auf die andere Straßenseite geleitet. Als sie drüben ist, hält auf der verlassenen Seite ein Bus, die Frau rennt zurück, verpaßt ihn aber. Sie wollte nämlich gar nicht über die Straße, stand nur wartend am Straßenrand und hätte den Bus als erste besteigen können. Hilfe ist also partout nicht immer hilfreich, wie man sieht, ja, sie kann geradezu kontraproduktiv sein, wenn die Kommunikation fehlt. Oft genug ist sie sogar purer Eigennutz, materiell wie immateriell und im Extremfall sogar tödlich, wenn sich hinter ihr eine List verbirgt wie in dem historisch früheren Beispiel des scheinheiligen Hagen. Der empfiehlt Kriemhild, Sie erinnern sich, ein Kreuz auf Siegfrieds Gewand zu sticken, damit er die einzige Stelle, an der dieser verwundbar war, besser bewachen könne. Die weitreichenden Folgen dieses Hilfsangebotes kennen wir. Und seitdem sind wir skeptisch gegenüber Hilfen aller Art.

Auf den PC, ein moderner Nachfahre des listigen Hagen von „Troja“, lädt man sich beim Runterladen oft etwas auf, ohne es sofort zu merken. Wenn wir dessen schließlich verwundert gewahr werden, hat man seine liebe Mühe mit dem Rückgängigmachen, wenn man es denn überhaupt schafft, ohne jemanden zu kennen, der das kann. Abhilfe ist dann mal echte Hilfe!

„Sie kommen allein zurecht?“ werde ich in einem Bekleidungsladen gefragt und bleibe meist standhaft. Denn immer dann, wenn ich die Beratung annehme, komme ich mit einer Jacke heraus, die ich mir im Leben nicht ausgesucht hätte. Aber die steht mir nun einmal ausgezeichnet, und da ich mir noch eine teure Hose aufschwatzen lasse, erhalte ich obendrein noch ein Notizbuch und eine Uhr, mit der ich tauchen kann. Ich konnte nie tauchen und will es auch nicht mit einer Uhr versuchen. Erst recht nicht, wenn jemand wie die Jackeundhoseverkäuferin den Tauchkurs leitet. Wer weiß, ob ich da jemals wieder Oberwasser bekomme.

„Danke, ich komme allein zurecht!“ Das geht einem nicht immer flott von den Lippen. Und die geringste Unsicherheit macht uns überall zu Opfern höchst eigennütziger Hilfsangebote. Keine-Antwort-Adressen schicken sie uns täglich in den PC.

„Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott!“ Mit solch göttlicher Hilfe bin ich immer gut gefahren. Allerdings bin ich auch noch nicht in der Gefahr gewesen zu ertrinken.

8. Das Erste

Schon Monate vorher wanderten Schriftzüge unter dem Bild hindurch, irgendwas würde am 30. April passieren. Da war es noch lange hin. Man versuchte es zu ignorieren, weil einen die dumpfe Ahnung beschlich, man werde wegen des digitalen Satellitenempfangs sein Wohnzimmer umbauen müssen. Dann war man es doch irgendwann leid. Der alte Fernseher hatte eh schon Bildschirmflecken, also installierte der Sohn einen flachen Neuen, der so gerade noch in die geräumige Lücke passte, die der alte hinterließ. Der nervige Spruch war erst mal weg. Doch dann erschien vor kurzem ein neuer: Man müsse nach dem 30. April einen Sendersuchlauf starten. Na ja, gut, wenn’s weiter nichts ist, das kann man ja wohl noch, mal eben einen Suchlauf starten. Jetzt war aber plötzlich der Mai gekommen und das Erste weg.

Der Sohn leider auch. Was tun? Fernsehen ohne Erstes ist doch wie Kino ohne Hauptfilm! Also schau ich am 1. Mai nach dem Frühstück nicht ins Grüne, sondern nach dem Sendersuchlauf. Die Gebrauchsanweisung schweigt. Nun verfügt dieses Gerät der Spitzenklasse über tausend überflüssige Einstellungen und Funktionen, leider aber nicht über eine einfache Möglichkeit, den erforderlichen Sendersuchlauf zu starten. Nach dem ersten Versuch hatte ich plötzlich 1156 Sender. Gespannt sah ich sie der Reihe nach durch, wo sich das Erste wohl versteckt haben mochte. Leider ohne Erfolg. Danach brauchte ich eine Erholungspause, während der meine Frau sicherheitshalber noch mal die 1156 Sender durchzappte.

Inzwischen hatte ich die Idee, dass es zu dieser Zeit noch mehr Menschen geben müsse, die Geräte mit diesem fernöstlich klingenden Namen in ihre Gewalt zu bringen trachteten, nicht um das Letzte, sondern schlicht das Erste aus ihnen herauszuholen. Und wem vertrauen sie umgehend ihre Erfahrungen an? Natürlich dem Internet.

Nach dem Mittagessen studierte ich die einschlägigen Internetforen. Zunächst erfuhr ich von einer Transponderfrequenz, die man irgendwo eintragen müsse. Ich schaffte es nach einiger Zeit tatsächlich, drückte erleichtert auf „suchen“, aber das Erste fand sich nicht. Nach dem Kaffeetrinken und weiteren Studien derForumseinträge, erwies sich die Transponderzahl nur als eine von drei Eingaben, die man tätigen mußte, damit der Satellit auch Bescheid wußte.

Gegen Abend, rechtzeitig zur Tagesschau, war es geschafft. Das ZDF war auf Kanal 1 und das Erste auf Kanal 1177.

Wie die Sender sortiert werden, steht wohl auch in diesen Foren.

9. Geschwärmtes

Ob man nun von oder für Intelligenz schwärmt, besitzen tut man sie deshalb noch lange nicht. Der beliebte Ausdruck „Schwarmintelligenz“ meint zwar ein etwas anderes Schwärmen, aber bezeichnet neuerdings auch ein eher durchschnittliches Denkvermögen denn eine kraft Massenbeteiligung potenzierte Geisteskraft. Man weiß mittlerweile, dass Menschen keine Fischschwärme sind. Auch schon der Schwarm meiner Jugend, bei dessen Wahl mir seinerzeit die Intelligenz Wurscht war, bewegte sich gottseidank einzeln und trockenen Fußes.

Wie hätte ich ihn mit meiner Intelligenz sonst einfangen können? Ich hatte ja noch nicht mal einen IQ. Das heißt, man weiß bis heute nicht, wie schlau ich bin. Und das ist gut so. Das hat mir wahrscheinlich sehr viel Arbeit und Häme erspart. „Sie mit Ihrem IQ, das hätte für Sie doch ein Klacks sein müssen!“ Ja, aber zuviele Klackse ergeben Knackse. Also wählte ich sicherheitshalber den Weg des anonymen Intelektuellen. Das war kein großer Schritt für die Menschheit, aber für mich schon. Geistig unauffällig bleiben bis zum Erbrechen und nur in der Selbsthilfegruppe die Präferenz für 3sat und Arte zeigen dürfen! Und man glaubt ja gar nicht, was sich unter dem Deckmantel der Anonymen Intelligenz so alles tummelt. Einige der Halbgebildeten in meiner Gruppe haben es nicht mehr ausgehalten, sie outeten sich vor allen Leuten als kluge Köpfe und wurden Politiker. Für mich kam das nicht in Frage, schon deshalb nicht, weil ich mir keine Zahlen merken kann und anderen höchst ungern vorschreiben möchte, wo es langgeht. Was die Vorgängerregierung 2007 alles falsch gemacht hat, kann ich mir unmöglich alles merken, genauso wie die Prozentzahlen der Kitaplätze 2008 im Vergleich mit 2012 und der Hochrechnung für 2013. Und das immer auf dem neuesten Stand. Niemand außer den politischen Duellanten findet das übrigens gut. Andererseits verachten wir Leute, die keine Antworten parat haben genauso wie die, die eine Antwort haben, aber nicht sagen, womit sie das bezahlen wollen. Aber das nur am Rande. Ich möchte die Sache mit dem Schwarm noch zu Ende bringen dürfen. Bei den Imkern, so las ich jüngst in der Bienenfachpresse, gibt es das Recht am Schwarm. Da stellt sich leicht die Frage, wer denn die Honigschlecker der im Internet geäußerte sog. kollektiven Intelligenz sind? Ich vermute, es sind dieselben, die die individuellen Bewegungen der Netzschwärmer akribisch festhalten, um sie mit Buchangeboten zum Thema Schwarmintelligenz zu verfolgen.

10. Enkel-Download

Ist das schön! Schon wieder Großvater! So richtig habe ich das noch gar nicht realisiert. Und man lernt dabei so viel hinzu, auch wenn man hin und wieder etwas bedröppelt dreinschaut. Die ersten Bilder meines Enkels bekam ich nämlich, man lese und staune, in einer „Dropbox“ übermittelt. Für alle Nichtdropboxer sei vorsorglich bemerkt, dass sich hinter der neudeutschen Vokabel nicht etwa eine schön verzierte Bonbon-Dose verbirgt. Nein, Opa muss erst mal ein neues Computerprogramm installieren. Wenn er dann Glück hat, wird er eingeladen. Auch nicht etwa wirklich. Er darf dann eine Datei öffnen, die seine Kinder irgendwo im Internet- Nirwana deponiert haben. Dort liegt das neue Enkelchen fertig zum Runterladen. Und schon können Oma und Opa es betrachten und sogar als richtige Papier-Fotos ausdrucken. Aber nur, wenn man will. Oma will immer. Zum Herumzeigen.

Ja, das waren noch Zeiten, wo man Bilder ohne Elektrizität betrachtete, in einem Album oder einfach aus einem Stapel heraus, den man im Fotoladen abgeholt hatte.

Heute hält das die „Drobbebix“ auf Abruf bereit. Wenn man eingeladen wird. Die Verbundenheit von Menschen scheint sich heute durch die engere Verbindung ihrer Computer auszudrücken, wenngleichen dadurch die natürliche Begegnung zu leiden scheint.

Glücklicherweise habe ich schon vor den Fotos meinen neuen Enkel mit all meinen Sinnen bestaunen dürfen. Wie er sich mit sichtlicher Anstrengung gegen die Gravitation stemmt, wie er das Gesicht dabei verzieht, Laute mitteilt und einen ganz eigenen Duft verströmt. Ich habe die stetige Bewegung seiner winzigen Händchen verfolgt, aus den vielleicht einmal große, schwere Männerhände werden. Und der Stolz, den man allen Großeltern anmerkt, hat sicherlich auch mit dem Bewußtsein zu tun, dass in diesem kleinen Wesen etwas von einem selbst steckt, das eine neue Chance zur Entfaltung erhält.

Aber alte Fotos hin, neue Dropbox her, der direkte Umgang mit dem neuen Erdenbürger ist nach wie vor der einzig wahre, da ist so eine Bildersammlung via „Datenbempel“ nur ein zeitweiliger Ersatz.

11. Windkraft

Sie werden es nicht glauben. Ich brauche keinen Autoschlüssel mit Sender, um Lampen aufleuchten zu lassen und Türen zu entriegeln. Das bewirke ich ganz ohne modernen Schnickschnack. Einfach durch meinen ureigenen Körper.

Man staunt ja immer wieder, was der menschliche Körper mit Willenskraft und Konzentration schafft. Und auch ohne.

So stand ich jüngst in der Einfahrt meines Häuschens und schaute meinem parkenden Auto zu. Da überkam mich auf einmal ein menschliches Rühren, das nach einer lautstarken Manifestation über eine entfernte Körperöffnung verlangte. Ich schaute mich um und gab dem unverzüglich nach. Ungläubiges Staunen schüttelt mich, als zeitgleich mit dem Körpersignal gewisse Lampen meines Autos aufleuchteten und die Schlösser bewegt wurden.

Nun hatte ich im zarten Schüleralter einem nächtlichen Experiment beigewohnt, wo ein Mitschüler eine Kerze mit der Wucht seines rektalen Windes auszublasen versprach. Das Experiment scheiterte damals qualvoll nach dem siebten Versuch, weil man die Kerze immer näher an den Auspuff halten musste. Aber das hier war ja höchst gegenteilig Art, es wurde etwas zum Leuchten gebracht. Das wirft ein bis zwei Fragen auf.

Hatte ich damit nur ein Extra unserer Sportkarosse aus dem Dornröschenschlaf geweckt? Früher hatte ich mal meinem Sohn ein Auto geschenkt, das fuhr, wenn man in die Hände klatschte. Warum sollte das nicht so ähnlich funktionieren. Oder gehörte es zu jenen Überraschungen, die unser Auto immer wieder bereithält, wie jüngst der 6.Gang, den wir nur durch Zufall entdeckten?

Die Frage wurde zu bald gelöst. Als ich stolz meiner Frau vermeldete, welche wundersamen Kräfte in mir und dem Auto schlummerten, erfuhr ich, dass sie zum gleichen Zeitpunkt beim Sortieren der Schlüssel am Schlüsselbrett versehentlich zu feste auf den Autoschlüssel gedrückt hatte.

Ja, es gibt Dinge, die will man zu gerne wahrhaben, und dann Dinge, wo nicht.

12. Insektenhotelier

Herzlich willkommen - wären Sie in meinem neu erbauten Haus, wenn die Kleinsten unter Ihnen noch wesentlich kleiner wären. Ich werde nämlich in absehbarer Zeit das Fach wechseln, ich werde Hotelier! Kein normaler, versteht sich, sondern für sehr kleine Gäste: Insekten.

Meine Frau hat immer Ideen für meine Bastelarbeiten. Sie entdeckt was in der Zeitung, und dann muss ich das machen, weil mir Basteln ja Freude macht. Nun meinte sie jüngst, ich soll doch mal ein Insektenhotel bauen. „Nee“, das sag ich immer mal zuerst, „die können ja die Mieten nicht bezahlen und dann hast du sie im Ärmel.“ Dann sagt sie:“Wer bastelt denn hier gerne, ich oder du?“ Gut, das muß ich resignierend zugeben. Auch wenn ich mich grundsätzlich verbastele und es nicht so wird, wie es ursprünglich geplant war. Insofern haben Sie durchaus noch Chancen, mein Gast zu werden. Aber die Freude, wenn es denn mal klappt, ist unbeschreiblich. Ich hoffe, dass ich das irgendwann auch mal erlebe. „Ja, aber du klopfst mich nachher immer bis zur Unkenntlichkeit aus, wenn ich nur ein bißchen Sägestaub an mir habe!“ schleudere ich dann zurück, „ich bastel lieber ein Vogelhäuschen, wo man eine Flasche Wein oder Sekt oder Doppelkorn reinstellen kann, da hat man wenigstens was von!“

„Das kannst du ja auch. Es ist noch lange hin bis Weihnachten. Aber von den ornitologischen Weinhäuschen mach mal gleich vier Stück, die können wir prima als Weihnachtsgeschenke verschenken!“

Nun, liebe Leserinnen und Leser, ich habe stur schon mal angefangen - mit dem Insektenhotel. Die Fächer füllen sich allmählich mit Holzdübeln, Wäscheklammern, Haselnüssen, Tannenzapfen, kleinen Zweiglein und einem roten Ziegelstein, den ich noch nicht habe. Wenn Sie, und jetzt komme ich auf das eigentliche Anliegen dieser Glosse, so einen roten Ziegelstein mit Löchern in der Größe 13 x 21 an mich schicken würden, wäre das eine feine Sache!

13. Rück(en)sicht

Nun stehe ich kurz vor dem Greisenalter – Moment, ich muß nur mal eben meine Brille putzen - und habe noch immer nicht alles gesehen. Ich rede hier mitnichten von teuren Kreuzfahrten in billige Gegenden. Nein, von meinem eigenen Kreuz, meinem Rücken. Der ist für meine Augen bis heute so unsichtbar geblieben wie die Rückseite des Mondes. Jetzt werden einige muntere Leser einwerfen wollen: Es gibt doch aber Spiegel, Filme und Fotos! Ganz zu schweigen von meiner Frau, die mich täglich wie ein Satellit umkreist. Aber ich lebe halt nach der Maxime: Glaube nicht, was du nicht mit eigenen Augen gesehen hast.

Jedes Pferd ist mir da überlegen. Es kann mit seinem Schwanz sogar Fliegen davon vertreiben. Spüren tu ich den Rücken täglich allerdings mehr und mehr, er meldet sich bei jedem Bücken, der Rücken.

Meine Vorfahren, aber auch entfernte Verwandte, hatten ja noch keinen Spiegel. Die einzige Möglichkeit außer den unsicheren Berichten anderer Menschen zu vertrauen, war eine spiegelnde Wasserfläche, wenn man etwas Genaues über die Oberfläche seines Rückens erfahrem wollte.

Da so ein natürlicher Spiegel nicht gerade HD-Qualität aufweist, ist sicher so mancher Vorfahre bei der Inspektion seines Rückens rücklings ertrunken.

Nun hat unser Herr, Gott sei dank, alles Lebensnotwendige vorne angebracht. Und mit etwas Geschick läßt sich das meiste auch ohne Hilfsmittel betrachten. Im Grunde genommen kann man auf den Anblick der Rückseite gerne auch verzichten. Sie taugt eh nur als Werbefläche.

Allerdings bitte ich beim wilden Plakatieren um Rücksicht auf die Würde älterer Mitbürger.

14. Wie ich die Doppelpfanne erfand

Weihnachten ist die märchenhafte Zeit, in der man sich was wünschen darf. Ein sinnvoller Wunsch soll es aber schon sein, dessen Erfüllung einem in irgendeiner Weise einen Nutzen beschert. Je älter man wird, um so mehr kommt man ins Grübeln, wenn die Weihnachtsfee in Gestalt verschiedener Familienangehörigen fragend an einen herantritt. Was brauche ich denn, habe ich nicht alles?

Nun kam ich im Zeitfenster dieses Advents auf die Idee, es müsse doch etwas geben, dass mir

das Bratkartoffelbraten erleichtert. Ich möchte einfach nicht mehr die halbgaren Bratkartoffeln nach dem „salto patate“ mit schmerzenden Knien und knackenden Handgelenken unter dem Küchenschrank hervorpulen müssen. Bei den Profis sieht das stets so leicht aus, wenn sie die Kartoffeln wie einen Pfannkuchen in der Luft drehen und komplett wieder auffangen. Bei mir landet allenfalls ein Drittel wieder in der Pfanne. Gibt es vielleicht eine Bratkatoffelwendeschleuder mit integrierter Fangeinrichtung? Nachdem verschiedene Bestellungen fehlgeschlagen waren, dachte ich weiter nach und kam schließlich auf eine genial einfache Idee. Ich brauche nur eine zweite Pfanne, die ich umgekehrt auf die erste montiere, so dass die Ränder dicht sind. Dann kann ich durch blitzschnelles Wenden die ganze Erdäpfelhorde drehen und weiter bruzzeln lassen. Ich sah mich schon als gefeierter Erfinder der Doppelpfanne, als mich ein Kontrollklick bei Google ernüchterte. Es gibt sie bereits. Macht nichts. Jedenfalls weiß ich jetzt meinen Weihnachtswunsch!

15. Wolkenguckgucksheim

Wolken gucken, einfach so und darüber auch noch schreiben? Stoße ich da nicht hart an die Grenzen der mediengeformten Akzeptanz meiner aktuellen Mitmenschen? Verfügen diese überhaupt noch über die Kompetenz, die Urform der Television nachzuempfinden mit ihrer waagerecht fixierten Sichtachse? Versteht man überhaupt noch, was ich meine, ohne dieser Tätigkeit ein werbewirksames Ingwort angefügt, also etwa Cloudspotting, ohne auf ein dazu unentbehrliches Outfit hingewiesen zu haben. Einfach nur: Wolken gucken?!

Aber es ist unschlagbar schön: Unendliche Formenvielfalt und feinste Farbschattierungen in ständigem Werden und Vergehen bringen Erscheinungen hervor, die unsere Phantasie auf eine wundersame Reise entführen, welche nur gelegentlich eine fliegende Werbung für Fujifilm zu unterbrechen wagt.

Ich habe da oben schon Wilhelm Busch, Obama, das Auge Gottes und Rummenigge u.v.m. gesehen und rasante Überholmanöver, die Sebastian Vettel alt aussehen lassen.

Die dort oben seit Aristophanes ansässigen Kuckucke interessieren mich indes nur am Rande.

Entspannt zurückgelehnt oder gleich rücklings ausgestreckt auf dem Boden - natürlich erst im Anschluss an die Lektüre des Odenwälder Echos - hat man die faszinierendsten Erscheinungen.

Andere mögen den Umweg über Cooking oder Smoking nehmen, um ein Wolkenspiel verfolgen zu können, das aber bloß den Rauchmelder reizt. Nein, ich bevorzuge das Original.

Wie lange aber wird man das noch unbehelligt tun dürfen? Seit Hans Guck-in-die-Luft ist Cloudspotting eher negativ besetzt. Sie wissen schon, der Depp, der „Dächern, Wolken, Schwalben“ nachschaute „allenthalben“ und dabei abstürzte. Wolkengucken gilt öffentlich als zu gefährlich, zumal im Straßenverkehr. Nicht nur für Cabrios gilt deshalb das absolute WG-Verbot. Selbst Fußgängern wird es künftig nur noch mit angeschnalltem Helm erlaubt sein.

Sollte mein Hobby trotzdem irgendwann eine allgemeine Renaissance erleben, wird es wahrscheinlich schnell kostenpflichtig werden, weil irgendein Mogul die Rechte an den Wolken erworben hat.

Also behalten Sie es als Geheimtipp. Bitte nicht weitersagen!

16. Großer blauer Onkel

Selbst im Unglück Glück haben, das ist ein beliebter Schadenbegrenzungstrick, der nicht nur bei Politikern in hohem Ansehn steht. Auch der Durchschnittsmensch will noch stets das Positive sehen und verkündet nach jedem Nackenschlag: Das hätte noch viel schlimmer kommen können! Oder mindestens: Wer weiß, wofür es gut war?!

Solchermaßen innerlich gestärkt, sollte es möglich sein, dass man sich als von Schmerzen gequälter Glückspilz fühlt - wie ich neulich im Keller.

Seit der Weihnachtsbastelei - Sie erinnern ja noch die vier als Vogelhäuschen getarnte Weinverpackungen nebst Insektenhotel – lagen ja nun bereits über vier Wochen die Werkzeuge nutzlos herum, und meine Frau sprach: „Mach doch mal, was dir Spaß macht und bastele einen Holzzug für Benjamin!“ Als Wandfries mit Kästchen an den Waggons, in die Benjamin voraussichtlich lustige Plüschtiere hineinzustopfen hat. Um Erfrierungen im nicht durchgängig geheizten Keller zu vermeiden, hatte das Aufzeichnen auf eine Sperrholzplatte in meinem kuscheligen Arbeitszimmer besorgt und danach die Platte neben der Heizung deponiert.

Beim Aussägen mußte ich dann feststellen, dass sich die Verleimung der Holzschichten an vielen Stellen gelöst hatte. Neu kaufen, neu aufzeichnen? Ein gestandener Bastler läßt sich da nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Etwas Holzleim dazwischen verbracht und das zwischen zwei Platten mit schweren Schraubzwingen gepresst, das ist ja wohl ein Klacks.

Es war der Tag vor der Fuß-OP, an dem ich keine Risiken auf mich nehmen wollte, um die OP nicht zu gefährden. Ich betete noch, hoffentlich passiert dem linken Fuß nichts. Ich wurde erhört: Beim Lösen der Schraubzwingen entglitt mir deren eine und sauste unter den Tisch. Genau auf den großen Onkel – den rechten. Ich war ja so was von glücklich und dankbar. Was kümmerte mich, dass der Zeh nach kurzer Zeit aussah, als hätte ich blauen Nagellack verwendet und ein Auftreten nicht mehr empfehlenswert war. Ich brauche nun nicht mehr zu berichten, dass meine Fortbewegung nach der OP am linken Fuße einem unbeholfenen Schlittschuhläufer in Zeitlupe glich.

Aber es hätte viel schlimmer kommen können!

17. Macht und Meinung

Unterhaltungen mit Freunden, Bekannten, ja sogar und besonders mit Fremden kommen leicht in Gang, wenn man mit dem Wetter anfängt. Viele haben die von Versicherungen und Banken präsentierten Prognosen dermaßen auswendig parat, als stammten sie von ihnen persönlich. Wenn diese erschöpfend kommentiert sind, folgt zwangsläufig ein gerade mediengescholtener Prominenter. Wehe, Sie wollen sich stattdessen z. B. über Hodscha Nasreddin unterhalten, weil sie den gerade gelesen haben. Keine Chance.

Nichts gegen neue Informationen. Man erfährt die Nachricht aber immer zusammen mit der Meinung. Oft kann man nicht mehr auseinanderhalten, was zuerst da war, und hat den Eindruck, zu einer bestimmten Meinung werden entsprechende Vorfälle geradezu inszeniert oder mindestens aufgebauscht. Gewissermaßen als Meinungsbelege.

Die Meinungsfreiheit, auch die mediale, ist unser höchstes Gut und grundgesetzlich garantiert. Mir scheint aber, wenn man den zwischenmenschlichen Bereich betrachtet, der Satz im Grundsatz wird nicht genau genug gelesen und oft falsch interpretiert. Da heißt es nämlich: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern.“

Genau, da steht „seine“ und nicht irgendeine von medialen Großmäulern aufgeschnappte.

Denn, wovon man selbst nichts weiß, davon soll man schweigen. So oder so ähnlich hat das mal ein kluger Mann formuliert. Aber stellen wir uns dann mal eine Unterhaltung im globalen Dorf vor. Es würde jedenfalls schwieriger. Hodscha Nasreddin ist nicht jedem geläufig.

Die freie Meinung allein, auch wenn es wirklich die eigene sein sollte, nutzt einem aber noch gar nichts. Sie ist zunächst ein bloßer Unterhaltungsbeitrag. Erst muss man daraus ein Gesetz machen und sie durchsetzen, dann ist man am Ziel. Es zählt schließlich nur die Meinung mit der Macht dahinter. Manche sagen dazu, sie muss mehrheitsfähig sein. Wie ist das aber z. B., wenn meine Frau findet, ich sei zu dick? Was nützt mir da meine eigene Meinung, wenn die Kalorien schon am nächsten Tag reduziert werden?

18. Tritt für Tritt

Man kommt nicht umhin festzustellen, dass Rücktritte sich häufen. Woran das liegt und ob die aktiven häufiger sind als die passiven, möchte ich hier an dieser Stelle nicht weiter erörtern.

Ich möchte eigentlich mehr von der sprachlichen Seite an den Rücktritt herantreten.

Da ist im Vorfeld zunächst ja zu unterscheiden zwischen dem Zurücktritt und dem eigentlichen Rücktritt. Bei ersterem liegt nämlich gar kein Rücktritt im strengen Sinn vor, sondern eigentlich ein Vortritt, mit dem Ziel einen vorangegangenen Tritt zu erwidern. Je nachdem wie die getretene Person dazu steht, kann es sich auch um einen Nachtritt handeln.

Wer darauf großzügig verzichtet und anderen sogar einen Vortritt gewährt, wird wohl einen Rücktritt vermeiden können. Fußballer treten gerne schon mal aus Versehen zurück, wenn sie getreten wurden und werden dann zu einer Denkpause eingeladen. Danach treten sie aber wieder an. Am meisten werden jedoch Trainer zurückgetreten, in jeder Saison mindestens drei. Ansonsten kann man selbst nur von Ämtern, nicht von Berufen, zurücktreten. Wer zu einem Amt Zutritt hat, trägt auch Rücktritt als Möglichkeit im Gepäck. Der Zeitpunkt des Rücktritts ist allerdings unkalkulierbar. Sicher ist nur, dass er zwischen Antritt und Abtritt eintritt und meist mit einem Auftritt verbunden ist.

Darf ich noch ein persönliches Erlebnis erwähnen? Ich kann mich noch gut an meine Bundeswehrzeit erinnen. Dort mußte ich schon mal vortreten. Aus dem Glied, wenn Sie verstehen, was ich meine. Im Glied stehen sie alle, das ist nichts Besonderes. Dort war ich also schon in frühen Jahren hervorgetreten, wenn auch nur wegen der Verkündung einer Arreststrafe. Danach trat ich wieder zurück.

Vielerorts wurde der Rücktritt abgeschafft, z.B. beim Fahrrad. Da kann man dann nur noch mit den Händen bremsen z. B. auf dem Boden oder aber auch mit Felgenbremsen.

Auf dem Bahnhof wurde früher stets pauschal ein Rücktritt gefordert, nämlich bei Einfahrt des Zuges, von der Bahnsteigkante.

Mit in den Fokus gerät beim Rücktritt wie oben erwähnt auch der Abtritt, der zwiespältige Gefühle weckt, aber anders als der Rücktritt, letztendlich unumgänglich ist.

Und noch ein Tipp zum Schluss: Bei jedem Rücktritt sollte man vorher hinter sich schauen, ob man nicht etwa schon zu nahe am Abgrund steht. Sonst wäre es sicherlich ein Fehltritt.

19. Nasreddin

Erst vor wenigen Monaten sah ich beim türkischen Mitbürger meines Vertrtauens ein Buch mit einem auffällig bunten Einband herumliegen. Darauf wurde ein älterer Herr, rücklings auf einem Esel sitzend und seinen Kopf mit einem riesigen weißen Turban krönend, von Jung und Alt am Straßenrand gefeiert. Es erinnerte mich sofort an das Bild „Der Einzug Jesu in Jerusalem“. Ist das vielleicht eine Jesus-Karikatur, die Antwort auf die Mohammed-Karikaturen? Dachte ich.

„Nasreddin Hoca “stand drauf. Wahrscheinlich Jesus auf Türkisch. Ja lachen Sie nicht so!

Sie, liebe kopfnotengeschulte Leserinnen und Leser, wissen natürlich sofort, um wen es sich bei diesem berühmten orientalischen Hodscha (Lehrer) handelt, aber ich war zunächst einmal im Zustand einer besorgt zweifelnden Neugier.

Mehmet hat mich dann später aufgeklärt. Nasreddin ist so ein türkischer Eulenspiegel, von dem es Hunderte von schwankähnlichen Geschichten gibt. Manche für Kinder geeignet, manche auch nicht. Er soll im 13. Jahrhundert gelebt haben. Inzwischen weiß ich ein wenig mehr, ja ich bin ein begeisteter Nasreddin-Leser geworden. Und meine doppelte Verwunderung darüber hält an, dass es im Islam so eine humoristische Gestalt überhaupt geben darf und diese bei uns Deutschstämmlern so wenig bekannt ist. Kostprobe gefällig?

„Eines Tages sprach Nasreddin Hodscha zu seinen Freunden:

-Wenn ich mal gestorben bin, liebe Freunde, seid so gut und begrabt mich mit dem Kopf nacht unten.

-Ja, warum das denn?

-Ich habe gehört, dass Gott am Ende der Welt alles auf den Kopf stellt. Dann werde ich wenigstens richtig herum stehen!“

20. Der Tick mit der Optik

„Von der Optik her sieht es gut aus.“ Das sagte ein Testesser im Fernsehen und warf mich fast aus dem sonst so sicheren Ohrensessel. Da wurden Schlemmerfilets aus dem Supermarkt begutachtet, und er wollte vor dem Probieren mitteilen, dass es gut aussah. Aber das wäre wohl u wenig fundiert für ein Testurteil gewesen. Jede Ware hat nämlich zuallererst und –oberst eine Optik zu haben. Ich kenne das Wort noch als Lehre vom Sichtbaren oder schlicht vom Licht. Da kamen Schlemmerfilets seltener vor.

In einer Welt, in der sich alles um das Aussehen dreht, muss man natürlich auch Begriffe verwenden, die das Aussehen quasi wissenschaftlich unanfechtbar macht.

Obwohl der äußere Schein, das müsste man wissen, in seiner Qualität überhaupt nicht objektiv zu bestimmen ist.

„Von der Akustik her hört es sich gut an“ wäre denn auch für eine Beethoven-Sinfonie ein zweifelhaftes Urteil.

In der guten alten Radiozeit spielte die „Optik“ so gut wie keine Rolle. Da konnte jemand eine große Stimme haben und aussehen wie Lieschen Müller. Heute hat nur jemand eine „große“ Stimme, der „von der Optik her“ gut aussieht.

Vornehmlich bei technischen Geräten wird gerne von der Optik gefaselt. Allein schon wegen des Substantivstils, der immer dort Substanz vortäuscht wo entweder reine Subjektivität oder pure Konvention waltet.

Beim Menschen spricht man dagegen mehr vom „Look“ oder „Oufit“. Und bei Tieren?

Sieht ein Orang-Utan von der Optik her gut aus? Oder wenigstens sonst so?

Man sieht: Ob etwas gut aussieht, hat weniger mit der Optik zu tun als mit der Ästhetik!

Die substantielle Qualität gerät demgegenüber heute immer mehr in den Hintergrund.

Billige Imitate sind deshalb erfolgreich, weil „die Optik stimmt“. Der Inhalt ist demgegenüber sekundär. Viel Verpackung, wenig Substanz ist das Motto nicht nur bei Mogelpackungen.

„Von der Optik her sieht es gut aus“ ist so gesehen, ungewollt aber treffend, ein Zustandsbericht unserer Gesellschaft - und vielleicht auch eine Prognose?

21. Cookie-Stalking

Früher kam einem schon mal ein klebriger Kuckuck ins Haus geflattert. Dann gehörte einem nicht mehr alles, zumindest, bis man seine Kaufhaus-Schulden beglichen hatte. Heute hat man cookies, egal ob mit oder ohne Schulden. Die sieht man nicht, wenn man nicht gerade weiß, wo man sie betrachten kann. Sie tragen seltsame Namen wie citeo, xiti oder zanox und dienen angeblich zum schnellen Wiederfinden von Internetseiten. In Wirklichkeit gucken diese Guckis, was man so macht und bringen uns ihre Werbung auch auf andere Internetseiten, die wir anschauen.

Sie lassen sich nicht dadurch besänftigen, dass man endlich etwas bestellt. Im Gegenteil, dann schicken sie noch ihren großen Bruder, den Newsletter. Der dringt dann sogar in unser E-mail-Postfach ein. In den anzukreuzenden Vorgaben bei einer Bestellung ist das Kästchen „Ich möchte regelmäßig informiert werden“ immer schon markiert. Wenn Sie den Haken löschen, hilft das in vielen Fällen überhaupt nicht. Selbstverständlich können Sie die Newsletter abbestellen. Und zwar jeden Tag. Es hilft aber nur in wenigen Fällen.

Gleichwohl sind Sie regelmäßig damit beschäftigt, Dinge abzuwehren, die Sie nicht wollen.

Das Verursacherprinzip gilt hier offensichtlich nicht, denn niemand liest Ihre Beschwerde:“Antworten Sie nicht auf diese E-mail!“

Ein Newsletter ist eigentlich ein Nachrichtenbrief. Dieser aber enthält keinerlei Nachrichten, sondern allgemeine Firmenreklame. Er geht wie die personalisierte Werbung davon aus, dass Sie, wenn Sie einmal einen Regenschirm gekauft haben, nun wöchentlich Regenschirme kaufen wollen.

Wenn Sie erleichtert feststellen, dass Sie eine Newsletter-Kanonade erfolgreich abgewehrt haben, bekommen Sie garantiert eine Mail, die Sie auffordert anzukreuzen, wie Sie so mit der Firma zufrieden sind. Regelmäßig. Da fragt sich doch mancher Belästigte: Wann kommen endlich Gesetze gegen dieses Internet-Stalking?

22. - - -

Wußten Sie schon, dass Überschriften in Zeitungen gefährlich sind? Immer öfter, wenn ich eine davon lese, werde ich vom Schlag getroffen. „Merkel verschiebt Homo-Ehe!“ Ja, werden Sie sagen, das bringen Schlagzeilen eben so mit sich. Achten Sie mehr auf Ihre Gesundheit, hören Sie lieber Radio. - Das Gedudele und Gequatsche soll ich mir antun? Nein, ohne Zeitung geht morgens gar nichts. Man muß natürlich zugeben, dass diese besagten Zeilenschläge vorwiegend von den überregionalen Redaktionen ausgeteilt werden.“Totilas verletzt sich bei Deckakt“. Hier im Lokalteil fühle ich mich einigermaßen sicher. Trotzdem, man sollte mal den Versuch machen, alle Headlines wegzulassen. Wenigstens mal an einem Tag im Jahr. Es gibt den Tag der Nudel, des Kindes, der Toiletten usw., warum nicht auch den Tag des überschriftfreien Textes?

Es ist doch oft so, dass mein beim Lesen zunehmend merkt, dass der Inhalt sich nicht zu der Überschriftenaussage verknappen läßt, ja, einen nicht selten sogar in die Irre führt. Besonders link sind die mit einem Fragezeichen. Da weiß man schon, was es geläutet hat bzw. gar nichts. „Geht Gottschalk zur ARD?“ Das Spekulieren auf die Sensationsgier hat aber, so glaube ich wenigstens, inzwischen ausgedient. „Kommt die D-Mark zurück?“ Nein, man will sich nicht länger vorführen lassen.

Einige Leute gibt es zwar, die wollen unbedingt ihre Schlagzeilen. Die geben dann vor, die Zeitung zu lesen, während sie dahinter nur schlechte Essmanieren verbergen, oder sie sind extrem kurzsichtig. Ausschließlich die Überschriften zu lesen, ist den meisten aber wohl doch zu teuer. Also, weg mit der Zeilenschlägerei!

Jetzt werden Sie natürlich fragen: „Was soll denn statt der Überschrift drüber stehn?“ Antwort:

Nichts! Ein Freiraum, sozusagen zum gedanklichen Selberfüllen. Fangen Sie mal mit diesem Text an!