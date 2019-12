René Ostendorf mag es heiß. In seiner Freizeit hilft der 26-jährige Speldorferder freiwilligen

Feuerwehr in Mülheim.

Und seinen Beruf übt er

bei mindestens 28 Grad

Celsius und 80 bis 100

Prozent Luftfeuchtigkeitaus. René Ostendorf ist

Tierpfleger, sein Revier

ist die Rio Negro-Tropenhalle

im Duisburger Zoo.

Von Andrea Rosenthal

Er und seine 47 Kollegen kümmern sich um 9.000 Tiere aus mehr als 400 Artenim gesamten Zoo. In der Rio

Negro-Tropenhalle leben vor allem stark bedrohte Tierarten aus Südamerika. Wer den Beruf des

Tierpflegers nur aus den zahlreichen ARD-Dokumentationen aus deutschen

Zoos kennt, gewinnt möglicherweise ein falsches Bild.

Auch wenn die Versorgungder Tiere mit Futter, die Reinigung

der Gehege und die sinnvolle Beschäftigung der Schützlinge einen großen Teil des Arbeitsalltags ausmacht,

so tun Tierpfleger

noch viel mehr.

Christian Schreiner, Pressesprecherdes Duisburger Zoos, erklärt: „Die Arbeit

der Zoos beruht auf vier

Säulen. Was die Besucher angeht, dienen Zoos der Erholung und besonders der Bildung.“ So gehört

die Zooschule schon lange

zum Bildungsangebot.

Auch Nachtsafaris oder

spezielle Seniorenführungen

gibt es. „Der dritte wichtige Bereich ist die Forschung“, erläutert der Pressesprecher weiter. So

arbeitet der Zoo Duisburg

mit nationalen und internationalen

Forschernzusammen. Da geht es um

Tierernährung, Veterinärmedizin,

Zuchtvoraussetzungen

oder um nachhaltigeVerhaltensstudien.

„Vieles von dem, was wir in den Zoos beobachten,hilft dabei, die Tierarten in der freien Natur zu

schützen“, betont René Ostendorf. Naturschutz ist die vierte wichtige Aufgabe der Zoos. Gerade von bedrohtenTierarten werden in den Zoos der Welt die sogenannten „Reservepopulationen“ gehalten. Verschwindet

eine Tierart im Freiland zunehmend oder stirbt sogar aus, kann durch gezielte Auswilderung die

Population im ursprünglichen Verbreitungsgebiet

wieder angesiedelt werden.

Dafür müssen allerdings sichere Lebensräume zur Verfügung stehen - heute ein großes Problem. Bei

diesem Thema kommt der Speldorfer Tierpfleger so richtig in Fahrt. Er kenntdie Vorwürfe von selbsternannten

Tierschützern an Zoos. Auch der Aspekt des

Artenschutzes wird von solchen Organisationen

bestritten und behauptet,

es sei unmöglich Zootiere auszuwildern, da diese

über Generationen ihre natürlichenInstinkte verloren hätten. „Dabei sind Auswilderungen gar nicht so

selten“, weiß René Ostendorf.

„Die Tiere werden im

Zoo und vielleicht noch auf

einer Zwischenstation am

Ort der Auswilderung auf

das Leben in Freiheit vorbereitet

und die Instinkte

sind genetisch veranlagt.“

Der Zoo Duisburg versucht die natürliche Umgebung der Tiere so gut wie möglich nachzuahmen. So

herrschen in der Rio Negro-Tropenhalle ähnliche Verhältnisse wie im Amazonas. Selbst der tägliche Regenwird nachgestellt, auch während der Öffnungszeiten.

So fühlen sich Faultiere,

kleine Ameisenbären,

Löwenäffchen, Schwarzschwanz-Seidenaffen,

Salvadori-Weißohrsittiche,

Gelbschulteramazonen,

Sonnenrallen und viele

andere Tiere dort ausgesprochen wohl, was die

Zuchterfolge beweisen.

„Unser Amazonas-Flussdelphin,der letzte seiner Art in einem Zoo weltweit,

ist ein mahnendes Beispiel,

wie wir Menschen die

Lebensräume der Tiere

verkleinern und sie an den Rand der Ausrottung treiben.

In den Flüssen des

südamerikanischen Regenwaldes

hat diese Tierart nur

eine Lebenserwartung vonrund 30 Jahren, er ist mittlerweile 46 Jahre alt“, betont

Christian Schreiner. Der

Delphin, der auch in Freiheit einzeln lebt, bewohnt

mit den roten Pacus und

vielen weiteren tropischen

Fischarten ein Becken

mit 650.000 Litern Wasser.

Dessen Qualität ist von entscheidenderBedeutung, es

wird kontinuierlich gefiltert

und auf die richtige Temperatur

und Qualität geprüft.

Regelmäßig schlüpft auch

René Ostendorf in seinen

Taucheranzug, um dieScheiben des Fischbeckens

von innen zu reinigen und

einen nahen Blick auf seine

Schützlinge zu werfen.

Um allen Tierarten gerechtzu werden, bedarf es

einer umfangreichen Ausbildung.

René Ostendorf hat

drei Jahre im Osnabrücker

Zoo gelernt und dabei verschiedene

Reviere durchlaufen.

Dann wechselte er für

drei Jahre ins Darwineum

in Rostock, bevor er 2015

seinen Dienst in Duisburg

aufnahm. „Während meinerAusbildung habe ich mich

auf Aquarien spezialisiert

und sogar den Tauchschein

gemacht“, erzählt er. In der

Tropenhalle hat er nun eigentlich

gleich drei Reviere:

Vögel, Fische und Affen.

Beim Blick auf Südamerikaund das Amazonasgebiet,

aus dem viele seine Schützlinge

stammen, wird René

Ostendorf wütend. „Die

ausgedehnten Brände im

Regenwald, der Goldabbau

mit der massiven Einleitung

von Quecksilber in die Gewässer

sowie die Rodung der

Wälder zur Umwandlung in

Viehweiden setzen der einzigartigen Tierwelt stark zu“,

schimpft er. Die Reservepopulationen auch in Duisburg könnten bald sehr wichtig

werden.

Deshalb engagiert sichder junge Tierpfleger auch

stark in der Aufklärung

und Bildung. „Je mehr man

über die Tiere weiß, destogrößer sollte die Wertschätzung

und die Bereitschaft

sie zu schützen werden“,

hofft er.

Weitere Einblickein die Arbeit des Duisburger

Zoos gibt es unter www.zoo-duisburg.de