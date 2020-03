Raus an die frische Luft, da wo es nicht allzu belebt ist. Ein netter Fleck mit Wasser und Grün. Sicherlich kommt man da nicht unbedingt sofort auf die Ruhraue in Oberhausen Alstaden, doch genau dort, zwischen den Brücken, kann man all das bekommen.

Beim Eintreffen nicht zu übersehen, hier wurde erst kürzlich Hand angelegt. Der Deichweg ist top in Schuss und das Geländer scheint so gut wie neu zu sein. Die Treppe hinunter in die Aue ebenfalls. Fußgänger, Fahrradfahrer und Hundebesitzer nehmen das Angebot dankbar an. Die zahlreichen Bänke sind gut aber einzeln belegt. Der direkt angrenzende Ruhrpark macht einen ebenso gepflegten Eindruck. Wir treffen die Menschen nur paarweise oder als familiäre Kleingruppe an. Alle sind auf den geforderten Abstand bedacht. Die Spielplätze sind leer. Im Vorbeigehen hören wir Stimmen der Besorgnis. Die Gesichter spiegeln ein wenig Unsicherheit wider. Einige grüßen freundlich nickend und gehen ihrer Wege. Die Natur zeigt sich heute von ihrer besten Seite.