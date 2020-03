Optimal für einen ruhigen, entspannten Spaziergang auf festen Wegen ist der Raffelbergpark in Mülheim-Speldorf. Die Grünanlage wurde 1909 von dem Düsseldorfer Gartenarchitekten Walter Baron von Engelhardt gestaltet. Die Stufenanlagen und Terrassen waren mit Blick auf die Ruhr¬auen ausgerichtet. Die Gestaltung stand unter dem Motto: „Dem Kranken zur Heilung, dem Gesunden zum Vergnügen“. Der östliche Bereich der Anlage glich in seiner Art einem französischen Barockgarten, der westliche Teil war eher wie ein englischer Park gestaltet. Er entstand im Zuge der Entstehung des Solbades, das im Mai 1909 eröffnet wurde und er hatte bis heute eine wechselvolle Geschichte.

Heute treffen sich in dem Park Jung und Alt. Ob Flanieren, sportliche Betätigung, dem Boule-Spiel oder auch Picknick, all das ist hier anzutreffen. Die gut befestigten Wege und Plätze sowie die ausgedehnten Rasenflächen machen das möglich. Ein besonderes Highlight und ein ebenso imposanter Anblick sind die fünf Naturdenkmäler. Es handelt sich dabei um alte, seltene Bäume, wie z.B. einem Götterbaum mit über 2,7 m Stammumfang und 15 m Höhe. Der größte dort stehende Baum ist eine Platane (Bild 7 + 9) mit 4,10 m Umfang und ca. 25 m Höhe. Er verzweigt ab ca. 2,5 m Höhe in 7 Leittriebe.