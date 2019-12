An der südlichen Stadtgrenze von Mülheim liegt ein kleiner See, der einst durch Kiesgrabungen entstanden ist. Ein beschauliches Ausflugsziel zwischen dem Duisburger Wald, dem Speldorfer Wald sowie dem Uhlenhorst. Der 2 km lange Rundweg um den Entenfang, der auch Teil des Mülheimer sowie des Duisburger Rundwanderweges ist, ist größtenteils gut befestigt, bietet jedoch auch lehmige und morastige Abschnitte, die festes Schuhwerk erfordern.

Der Uferweg bietet auch direkte Zugänge zum Wasser und zu einem Grillplatz sowie einen Sandstrand. Letzterer wird gerne von Hundehaltern nebst ihren Vierbeinern aufgesucht. Ein angrenzender Campingplatz wird größtenteils von Dauercampern genutzt, auch als Hauptwohnsitz. Kurzzeitplätze sind dort ebenfalls vorhanden. Der Angelverein Fischwaid Duisburg ist hier mit seinem Vereinsheim ansässig. Er betreibt eine Steganlage und nutzt den See als Vereinsgewässer. Der See wird vom Rottbach und vom Wambach gespeist, wobei der Wambach auch seinen Ablauf bildet. Im See befindet sich eine Insel, die ca. 2.500 qm umfasst und vielen Tierarten ungestörten Aufenthalt garantiert.

Fußgänger, Wanderer und Radfahrer finden einen urigen Rastplatz mit Seeblick vor. An schönen Tagen öffnet das dort befindliche Kiosk und bietet Getränke sowie Snacks an. Ein beschaulicher Ort, wäre da nicht in unmittelbarer Nähe die A3, die die Idylle wegen des teilweise störenden Lärms ein wenig trügt. Ein Waldparkplatz und ein befestigter Parkplatz direkt am See bietet Autofahrern ausreichend Abstellfläche. Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist sehr eingeschränkt.

Das Baden im See ist aufgrund der Gesundheitsgefährdung durch Blaualgen nicht gestattet.