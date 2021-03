Der Mülheimer Kunstverein KKRR hat sein Domizil direkt am Innenstadtpark "Ruhranlage" - auch genannt "Ruhranlagen". Der Designer Klaus Wiesel vom Mülheimer Künstlerbund hat das Logo für den Park am rechten Ruhrufer gestaltet. Es zeigt die Ruhr und eine stilisierte "BEUYS-Eiche", die aus dem Grün emporwächst.

Die Eiche soll demnächst vom Mülheimer Kunstverein in Abstimmung mit der Stadt Mülheim an der Ruhr gepflanzt werden. Auch eine Plastik, geschaffen aus Granit vom Mülheimer Bildhauer Ernst Rasche (1926-2018) soll als weiteres Kunstwerk dort eingeweiht werden.

Wer sich über den Innenstadtpark "Ruhranlage" weiter informieren möchte kann dies auf der Webseite des Parks machen.



