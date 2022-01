Schwarzspecht in seinem Revier wieder gesichtet

Heute war ich wieder da, wo ich in den letzten Tagen beim Waldspaziergang den Schwarzspecht gesehen hatte. Als ich an fast gleicher Stelle an einer Wurzel etwas Bewegliches bemerkte, konnte ich aufgrund der Entfernung nicht erkennen, was es war.

Ich bin zu der Wurzel gegangen und konnte anhand der Spuren erkennen, dass es ein Specht gewesen sein muss. Als ich meinen Weg fortsetzen wollte, hörte ich die Rufe des Schwarzspechts und konnte diesen am Baum fotografieren. Plötzlich flog er weg und ich konnte mich auf einige Meter anschleichen und diese Fotos machen.