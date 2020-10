Große Schäden durch Vandalismus im Chinesischen Garten in Bochum.

Ich bin fassungslos, dass Menschen dort solche mutwilligen Zerstörungen angerichtet haben.

Wer macht so etwas ?

Mich als Natur-Kultur- und Gartenfreund , der dort immer wieder gerne diesen Ort besucht und sich an den Anlagen erfreut, macht es sehr traurig, wo ist nur der Respekt geblieben?

Wo viel Liebe, Mühe , Arbeit, Zeit und Geld und investiert worden ist, um uns eine andere Kultur näher zu bringen und einzutauchen an einem ganz besonderen Ort .

Ich hoffe die Täter werden gefasst und bestraft!