Waldspaziergang in Mülheim an der Ruhr

Auf meinem Waldspaziergang habe ich einige Bäume mit Moos und Pilze fotografiert.

Um so tiefer ich in den Wald gegangen bin, um so mehr Vögel konnte ich sehen, Buntspecht, Stare und ein Bussard.

An einem Bauernhof konnte ich mehrere Spatzen vor die Linse bekommen. Ich setzte meinen Spaziergang fort und hörte nach einigen Metern plötzlich ein Geräusch, welches ich noch nie gehört habe.

Ich traute meinen Augen nicht, als ich den Vogel auf dem Ast sah, es war ein Schwarzspecht, den ich noch nie real gesehen habe. Ich war sehr überrascht, dass der Schwarzspecht ein so großer Vogel ist.