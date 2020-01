OB Kandidatin 2020 Dr. Monika Griefahn stellt sich vor – als kreative Kulturkennerin wäre sie eine Bereicherung der aufstrebenden Kulturstadt und Kunststadt im grünen Ruhrtal

Erstes ausführliches Kennenlernen am 24. Januar 2020 von Dr. Monika Griefahn mit Kunstschaffenden vom Mülheimer Künstlerbund – MKB. Viel Zeit nahm sich die OB-Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl in der Stadt Mülheim an der Ruhr in der Ruhrstraße 3 im Kulturort Villa Schmitz-Scholl.

Zusammen mit der ersten Bürgermeisterin Margarete Wietelmann und Oskar Obarowski besuchte das ehemalige Mitglied des Deutschen Bundestages und in dieser Funktion "Fachpolitikerin für Kultur und Medien sowie Auswärtige (Kultur-)Politik" die Kunststadt Mülheim an der Ruhr.

Funke sprang sofort über

Der Funke sprang sofort über - beim Besuch der aktuellen Jahresausstellung des Mülheimer Künstlerbundes zeigte Klaus Wiesel seine großformatige Wandinstallation Ideenwolke und die Arbeiten der Künstlerinen Janina Funken, Cornelia Wissel und Brigitte Zipp. Heidi Becker führte durch ihr Atelier, wo gerade die Werkreihe 2020 für die im Mai geplante Ausstellung d’accord entsteht. Auch die Ateliers von Hans Arts, Martin Sieverding, Klaus Wiesel, Lukas Benedikt Schmidt und Aliv Franz wurden besucht. Manfred Dahmen führte in seine Arbeiten zu Wagners Tannhäuser ein und stellte sein Amt für weiterbildende Fantasie vor.

Die aktive Mülheimer Künstlergruppe stellte zudem das Jahresthema des Kunsthauses zum Beethoven-Jubiläumsjahr 2020 „BTHVN2020MLHM“ vor und die geplante große Gemeinschaftsausstellung „SCHÖNER“, wo jeder Teilnehmende eine Arbeit als Hommage an Ludwig van Beethoven präsentiert und ein musikalisches Programm erwartet wird. Die Vernissage findet am 22. März 2020 um 16.00 Uhr im Kulturort Villa Schmitz-Scholl in den Räumen der RUHR GALLERY MÜLHEIM in der Ruhrstraße 3 in der Stadtmitte der quirligen Kunststadt im grünen Ruhrtal statt. Bewerbungen werden noch entgegengenommen (Mail des Künstlerbundes: info@Kunststadt-MH.de).

Galerieleiter Ivo Franz stellte Monika Griefahn auch gleichzeitig die älteste Mülheimer Bürgergesellschaft „GESELLSCHAFT CASINO e.V. gegründet 1816“ vor, die in der Villa Schmitz-Scholl ebenfalls ihre Geschäftsstelle unterhält.

Über den Mülheimer Künstlerbund

Seit 2015 bereichert der Mülheimer Künstlerbund die Kunstszene im Ruhrgebiet. Die Arbeitsgemeinschaft der im MKB vertretenen Mülheimer Künstlerinnen und Künstler hat ihren Sitz und ihre Geschäftsstelle in der im Jahr 2012 gegründeten RUHR GALLERY MÜLHEIM (auch genannt Galerie an der Ruhr oder Ruhrgalerie Mülheim) in der Villa Schmitz-Scholl, dem historischen Stammhaus der Tengelmann-Twenty-One-Gründerfamilie Luise und Wilhelm Schmitz-Scholl, die dort gelebt und gearbeitet hat. Das imposante Gebäude befindet sich in der Stadtmitte von Mülheim in der Ruhrstraße 3.

Der Mülheimer Künstlerbund ist offen für jedermann, erhebt keine Beiträge und hat keine Altersbeschränkungen oder Aufnahmebeschränkungen.

Der Mülheimer Künstlerbund durfte sich in den letzen Wochen wieder zahlreiche neue prominente Besucher wie Fritz Behrens, Präsident der Kulturstiftung NRW, Reinhard Fingerhut und Bodo Hombach in der RUHR GALLERY begrüßen.

Nachweisbar seit 1816: Die Gesellschaft CASINO Mülheim an der Ruhr. Pflege geselligen Lebens in einem anständigen Kreise in der Kontinuität vieler Generationen, offen für neue Herausforderungen – ohne konfessionelle, politische oder kommerzielle Interessen. Niveauvolle Vorträge, Konzerte, Ausflüge und Studienreisen, Sport und Spiel, Tanz und Festivitäten.

U.a. erbaute die Gesellschaft 1842 das CASINO-Gebäude an der Delle 57 als Ballsaal mit Clubräumen, Kegelbahn und Weinkeller. Heute wird das Haus von einer freikirchlichen Einrichtung und einer Musikschule genutzt. Auf Initiative der Gesellschaft wurde u.a. 1891 der MTV, Mülheimer Tennisverein am Kahlenberg e.V., die Weisse Flotte oder der Klönne-Stift gegründet.

