Zum offiziellen Wahlkampfstart für die NRW-Kommunalwahl 2020 am 13. September hat Mülheims buntester Anwärter auf das höchste Amt der Stadt eine deutsche Version des Ramones-Klassikers „Rock´n´Roll Highschool“ veröffentlicht und vollzieht einmal mehr gekonnt den Spagat zwischen ernsthaften Inhalten und mehr Fun in der Politik.

Im Video spielt Andy Brings (49) mit seiner Band standesgemäß vor dem Rathaus seiner Heimatstadt, die er bereits in "Mülheim an dy Ruhr" umgetauft hat, und ruft das „Rock'n'Roll-Rathaus“ aus.

Der OB-Kandidat für „Die PARTEI“ hält, laut Text, nichts von politischem „Bla Bla“ und will „kämpfen (...) bis endlich alle glücklich sind“ und führt damit sein Motto „Liebe, Sonne & Rock'n'Roll!“ konsequent fort.

Hier geht's zum Video.