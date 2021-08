Konsequenten Klimaschutz, nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch im Alltag, fordert Britta Haßelmann, Spitzenkandidatin der Grünen in NRW, die im Wahlkampf nun Station in Mülheim machte. Beim Kaffeeklatsch bei Püngel & Prütt tauschte sich die 59-jährige aus Bielefeld mit Franziska Krumwiede-Steiner, der Mülheimer Kandidatin für den Bundestag, aus. Geht es um Stadtentwicklung ist der Unverpacktladen am Löhberg ein idealer Ort: das Konzept ist innovativ, in die Zukunft gerichtet und gemütlich ist es auch.

„Ich finde es ganz toll, wie viele Ideen vor Ort vorhanden sind, um sich auf den Weg zu einer klimaresilienten Stadt zu machen. Ihr wollt hier anpacken und gestalten. Für die Verbesserung des Klimaschutzes und der Verkehrswende braucht ihr aber auch die Unterstützung von Bund und Land“, sagt Haßelmann. Deshalb haben die Grünen nach der Hochwasserkatastrophe einen mit 25 Milliarden ausgestatteten Fonds zur Klimavorsorge vorgeschlagen. Damit sollen die Kommunen über zehn Jahre dabei unterstützt werden, die Infrastruktur zu modernisieren, um sich auf Hitzewellen wie auch auf Hochwasser einzustellen. Die Voraussetzungen und Bedürfnisse seien dafür in jeder Stadt andere. Dabei sollten vor allem finanzschwache Kommunen wie Mülheim besonders berücksichtigt werden, fordern Franziska Krumwiede-Steiner und Britta Haßelmann.

Flächenfraß und Versiegelung muss gestoppt werden

Einen zentralen Punkt sieht sie in der weiter fortschreitenden Versiegelung. Der Flächenfraß müsse gestoppt, Flächen auch entsiegelt und begrünt werden. Die Bundesregierung habe sich zum Ziel gesetzt, den Flächenverbrauch für neue Straßen, Wohn- und Gewerbeflächen täglich auf 30 Hektar zu begrenzen. „Das ist aus unserer Sicht schon viel zu viel“, sagt Haßelmann. Aber noch nicht einmal dieses Ziel werde eingehalten. 56 Hektar Naturfläche, also fast doppelt so viel, würde täglich verschwinden. „Wer sich nicht vorstellen kann, wie viel das ist, der muss an 80 Fußballfelder denken“, sagt Haßelmann.

Debatte über Wandel muss weitergehen



Wichtig sei, dass die Grünen über Klimaresilienz und Schwammstädte eine Debatte beginnen. Niemand solle denken, es könne so weiter gehen wie bisher. Haßelmann spricht auch von mehr Grün und Aufenthaltsqualität in den Städten, von mehr Platz für Fußgänger und weniger für Autofahrer. In den Niederlanden, so sagt eine Zuschauerin, könne man sehen, wie man es machen könne. Dann siedelten sich auch wieder attraktive Geschäfte an. Wenn die Dominanz des Autos zugunsten des Rad- und Fußverkehrs gemindert werden soll, sei der Protest aber immer wieder groß. „Es ist schon ein Phänomen, dass die Leute im Urlaub solche Orte lieben, sich im Alltag damit aber oft schwertun“, wundert sich die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag.

Kinder müssen eine Grundsicherung bekommen

Für Haßelmann wie für Krumwiede-Steiner ist es unerträglich, dass im Bund wie in der Stadt jedes fünfte Kind in Armut aufwachsen muss. Mit einer Kindergrundsicherung wollen die Grünen hier gegensteuern. „Es kann nicht sein, dass weiterhin über Kinderfreibeträge, diejenigen, die viel haben, auch am stärksten profitieren“, sagt Krumwiede-Steiner.