Obwohl auch die Kanzlerin inzwischen von einer Epidemie spricht gibt es keine aktuellen Verschärfungen, sondern wiederholt den inständigen Appell an die Verantwortung jedes Einzelnen, alle nicht unbedingt notwendigen, direkten Kontakte zu vermeiden. Ein Blick auf die Straßen der Städte und in die Parks könnte sie schnell zweifeln lassen. Aufmerksame Zuhörer konnten der Ansprache entnehmen, dass alle Maßnahmen kontinuierlich der aktuellen Situation angepasst werden. Es könnte also, je nach Entwicklung der Lage, nicht bei Appellen bleiben.

Die freundliche aber eindringliche Rede an die Nation scheint wie ein letzter verzweifelter Versuch, die arglosen Menschen zur Vernunft zu bringen. Ob ihr das gelungen ist und ob diejenigen, die sich stoisch den Hinweisen widersetzen, die Rede verfolgt haben und darüber hinaus zum Anlass nehmen werden ihr unverantwortliches Handeln zu korrigieren ist zweifelhaft.

Eines ist allerdings sicher, dass das fahrlässige Verhalten der Unbelehrbaren zum Tod Vieler führen wird. Sollte sich die Zahl der Infizierten weiter derart heftig entwickeln, dass die Krankenhäuser an oder über ihr Behandlungslimit kommen, wird es nicht mehr bei Appellen bleiben. Dann werden alle per Verordnung in Form eines Versammlungsverbotes oder gar via Ausgangssperre diszipliniert werden.

Angela Merkels Fernseh-Ansprache zur Corona-Krise