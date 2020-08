Christian Mangen, Sprecher für Rechtspolitik und Haushaltskontrolle setzt die Sommertour der FDP-Landtagsfraktion im Regierungsbezirk Düsseldorf fort und macht Halt in Mülheim an der Ruhr, der „Stadt am Fluss“. Dem Landespolitiker sind die Wünsche und Sorgen der Bürger seiner Region wichtig. Daher freut er sich, mit Passantinnen und Passanten auf dem Heißener Markt ins Gespräch zu kommen.

Am Freitag, 14. August, ab 14 Uhr steht Christian Mangen zum Meinungsaustauschmit Bürgerinnen und Bürgern

auf dem Heißener Marktplatz (vor der Sparkasse) .