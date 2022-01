Mit einer Aktualisierung ihres Dashboards reagiert die Stadt Mülheim an der Ruhr auf die Änderungen der landesweiten Coronaschutzverordnung.

Da am Sonntag, 16. Januar, die neue Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten ist, passt die Stadt ihr Dashboard entsprechend an.

Künftig werden dort die 7-Tage-Inzidenz, die gesamten Covid-19 Fälle, die Zahl Infizierter der letzten sieben Tage, die verstorbenen Personen, die Anzahl geboosterter Personen und die Hospitalisierungsrate NRWs dargestellt.

Grundlage für alle Informationen ist die Datenerhebung des Robert-Koch-Instituts.

„Die Umstellung war unter anderem notwendig, da an den in Mülheim durchgeführten Impfungen auch Auswärtige teilgenommen haben. Dadurch können die Inzidenz und die Impfquote nicht für Mülheim berechnet werden. Außerdem gelten neue Regelungen für die Verhängung von Quarantänen, die es uns als Stadt nicht mehr möglich machen genaue Zahlen zu präsentieren“, so Krisenstabsleiter, Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort.