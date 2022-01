Es steigen die Zahlen der Infizierten – noch ist kein Ende in Sicht. In Mülheim stieg die Inzidenz am vergangenen Wochenende über einen Wert von 1.000. Exakt bedeutet das, dass in den vergangenen sieben Tagen es insgesamt über 1.000 neu bestätigte Infektionen je 100.000 Einwohner gab (Stand 23.01.). In diesem Zeitraum stieg die Zahl der neu bestätigten Infektionen auf über 1.800 Fälle.

Omikron ist somit hochansteckend, aber es scheint mildere Verläufe zu geben. Dennoch ist die Unsicherheit der Menschen groß, so auch Sabine Epe von der Schildberg Apotheke auf Nachfrage.

Es wird mehr geimpft und wieder mehr getestet. Thomas Gerres von TG Medien betreibt in Dümpten eine eigene Teststation. In den vergangenen Wochen kommen zur Schultenhofstr. 15 mehr als 200 Testwillige pro Tag, die sich dort montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr auf Corona testen lassen können. Hanni-Isabell Barfuss von der Dümptener Teststation: „Das Angebot wird gut angenommen. Ohne Termin kann sich jeder hier vor Ort testen lassen.“ Und – das Ergebnis kann nach 15 Minuten ausgedruckt mitgegeben werden. Auf Wunsch wird das Testergebnis aber auch digital übermittelt. An Samstagen öffnet die Teststation eine Stunde später.

Das Schnell-Testen ist seit November 2021 auch wieder kostenfrei. Nur bei PCR-Tests verhält sich das anders und sollte unbedingt vorab aktuell erfragt werden. Thomas Gerres: „Seit kurzem öffnen wir auch sonntags, weil viele für Montag einen Test brauchen.“ Die Öffnungszeit an Sonntagen ist von 10 bis 16 Uhr.

Die TG Medi Teststation ist neben den zentralen Stationen in Stadtmitte oder direkter Nachbarschaft in Styrum die einzige ihrer Art in Dümpten. Aber auch elf niedergelassene Ärzte oder Apotheken bieten Tests an. Über Stichworte „Corona Test Mülheim an der Ruhr“ lassen sich über das Internet alle Testzentren in der Umgebung leicht ermitteln.