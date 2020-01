Der CDU Ortsverband Dümpten startet auch in diesem Jahr wieder die Aktivitäten mit dem traditionellen Neujahrsempfang. Er findet statt am Mittwoch, 8. Januar, um 19.30 Uhr in den Mülheimer Seniorendiensten Haus Auf dem Bruch, Auf dem Bruch 70.

Gastredner in diesem Jahr ist der Geschäftsführer der Mülheimer Seniorendienste Alexander Keppers. Herr Keppers referiert zum Thema „Generationswandel & Digitalisierung - Wie sich die Generationen Y und Z und das Thema Digitalisierung auf die Pflegewelt von morgen auswirken“.

Darüber hinaus bietet sich den Gästen die Gelegenheit, die gemeinsame Oberbürgermeisterkandidatin von CDU und Grünen Diane Jägers näher kennenzulernen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten unter 0208 459545.